「我回來了」柯瑞滿血回歸 勇士新三巨頭轟垮金塊

普爾投中後，迎接主場觀眾的歡呼。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士 18日晚以 126比106大勝丹佛金塊，季後賽 首輪取得2比0領先。勇士第三節打出44比30的衝擊波，新版「三巨頭」柯瑞 、湯普森、普爾（Jordan Poole）全場投中13個三分，轟出84分，徹底擊潰金塊。

柯瑞替補出場，上場22分鐘57秒，17中12，拿到34分3籃板4助攻1抄截1蓋帽。根據勇士官方數據，柯瑞成為NBA從1954年引入24秒計時器以來，首個季後賽單場出場時間不超23分鐘，得到30分以上的球員。柯瑞在第二節籃下轉身、人縫中上籃成功後大喊，「我回來了！（I'm back）」寓意自己滿血回歸。

面對柯瑞的替補表現，金塊教練馬龍（Michael Malone）表示，柯瑞是季後賽歷史上最偉大的第六人。

勇士在季後賽前兩場比賽祭出柯瑞、湯普森、普爾、維金斯和格林的小球陣容，百回合防守效率達到驚人的75分，進攻效率為204.3分。這套陣容在勇士所有陣容中上場時間第三名，卻效率奇高，可謂擋者披靡。

進攻端，勇士至少有三個可以支配球、創造進攻機會，柯瑞有球無球俱佳，勇士次節落後3分。格林上線擋拆，金塊中鋒約基奇（Nikola Jokic）忌憚柯瑞遠射，緊貼不放，柯瑞嫻熟動作過掉上籃。接著一回合，又是格林擋拆，柯瑞閒庭漫步運球，忽然加速到籃底下，轉身過掉兩人，從人縫中上籃。更不必說，格林的居中策應，湯普森靈活跑位投籃，又或普爾各種眼花繚亂的動作上籃，利用擋拆投籃等。勇士在次節打出衝擊波流轉局勢，第三節打垮金塊。普爾16中10入賬29分5籃板8助攻2抄截。

柯瑞此前因為左腳扭傷，缺戰一個月，復出後兩場均為替補。他表示，打替補出場，需再次適應比賽強度，第二場半場腳步有些急促，左腳有些疼痛，但身體感覺不錯。「當你投中某些球時，感覺更正常一點，更多的情感爆發出來。」教頭柯爾說，「當柯瑞有這樣的爆發時，從未真正感到驚訝。」

防守端，格林利用強硬身體對抗約基奇。當格林主防時，約基奇13中3，三分只有4中0。約基奇全場26分11籃板4助攻。在勇士主場若潮水般的進攻中，他情緒明顯波動。首節，勇士佩頓（Gary Payton II）拍了下約基奇，約基奇轉身過去理論，柯瑞將他拉開，才緩和局勢。

他第三節連吃兩次技防，被驅逐出場。他賽後懊惱的說，不應情緒失控，和裁判抱怨，「我想那一刻被犯規了，因為聽到了那一巴掌。」