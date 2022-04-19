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北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令

北加灣區三大機場 鬆綁口罩強制令
灣區三大機場鬆綁口罩強制令。（本報存圖）
灣區三大機場鬆綁口罩強制令。（本報存圖）

舊金山國際機場（San Francisco International Airport）19日上午宣佈，進入機場的乘客以及工作人員可選擇性佩戴口罩，強制令被解除，但仍可根據需要在旅途或工作中自願佩戴。與此同時，灣區另兩處大型機場，聖荷西國際機場（Mineta San José International Airport）以及屋崙國際機場（Oakland International Airport）也及時跟進，鬆綁了口罩令。

佛羅里達州聯邦法官米澤爾（Kathryn Kimball Mizelle）周一表示，拜登（Joe Biden）政府對於機場以及各式公共交通的口罩強制令是超越法律所賦予的力量的。這位法官在周一的決定解除了當地所有公共交通的口罩令。隨機，運輸安全管理局（Transportation Security Administration）也在幾個小時後解除了口罩令。

但同時，機場仍敦促旅客和僱員要尊重彼此對於口罩使用的選擇。

「我們知道，對於如此突然的變更，旅客和僱員都會有不同的看法。」屋崙國際機場發言人斯堪茨（Kaley Skantz）表示。

疾病控制預防中心（CDC）仍然保持強烈建議室內空間佩戴口罩的政策。

機場 口罩 屋崙

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