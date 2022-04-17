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柯瑞復出 勇士靠小球陣容奠勝基

記者劉先進╱舊金山報導
柯瑞替補出場，拿到16分。（記者劉先進 ／攝影）
柯瑞替補出場，拿到16分。（記者劉先進 ／攝影）

金州勇士16日晚以123比107輕取丹佛金塊，季後賽首輪旗開得勝。勇士在次節換上柯瑞、湯普森、普爾（Jordan Poole）、維金斯和格林的小球陣容。場上有三個後衛射手，在4分多鐘打出18比的6的衝擊波，一舉拉開比數，奠定比賽基調。

勇士五人上雙。因左腳韌帶扭傷缺席一個月的柯瑞替補復出，21分鐘內，三分6中3得到16分4助攻，普爾季後賽首秀，三分7中5，砍下全隊最高的30分，湯普森三分10中5得到19分。格林12分6籃板9助攻。普爾賽後說，三後衛小球陣容是致命的。一旦柯瑞和湯普森得到任何機會，投籃會無與倫比。

柯瑞、湯普森和普爾三個射手，總共命中12記三分， 比金塊全隊投中的11個三分還多。勇士三分35中16，命中率45.7%，對手命中率僅31.4%。可謂萬箭齊發，在進攻端轟垮金塊。NBA官網數據顯示，勇士的小球陣容場上淨勝14分，為16日所有陣容中淨勝分最高。

教頭柯爾說，小個陣容，讓場上進攻空間更加開闊。柯瑞和普爾是進攻創造者。格林打中鋒非常有效，因為他能掩護、傳球，能自己得分。「這個陣容非常不錯，我們一直想用這個陣容，但取決於手上的球員，因為有傷病，這是本賽季首次採用如此的陣容。」

例行賽四次對陣金塊，格林因傷病均為出戰，勇士一勝三負。這四場比賽中，約基奇（Nikola Jokic）場均28分15.8個籃板8.8個助攻。在本場比賽中，當勇士改打小個陣容，格林主防約基奇時，他15中4，命中率為40%（比例行賽下降18.3%），三分更是4投0中，且沒有一個助攻。格林還很好的控制動作，面對約基奇時並無投籃犯規。他17次干擾投籃，全隊領先。在進攻端的表現也舉足輕重，全場觸球84次、傳球75次，助攻9次，掩護助攻4次，場上勝負值21分，均為全隊最高。

約基奇25中12，入賬25分10籃板6助攻，巴頓（Will Barton）得到24分。

柯爾稱讚格林和魯尼的防守出色。球隊有好幾個人盯防過約基奇，每個對位球員都明白，在不犯規的情況下努力防守的價值，後衛也盯緊對位者，避免被人從後門切入得分。「我們在這方面防得不錯，還要再接再厲。」

約基奇也表示，他錯過了幾個簡單的投籃，但格林和魯尼對他的防守很好。「我需要做得更好。至少要上籃得分，輕鬆投籃。」

對於三後衛的小球陣容，柯瑞表示，球員們有大量的投籃和創造進攻機會，如果他們能防守，可以搶籃板，加快轉換進攻的節奏，真的很難防住。「從技術上講，我們的體型偏小，但你必須有能量，努力防守，轉換為進攻端的優勢。在擋拆中，普爾能為他和湯普森創造進攻機會。也能在格林的掩護下投籃。」

普爾表示，三個後衛的小球陣容是致命的。因為柯瑞和湯普森都能打無球戰術。一旦他們兩人得到任何機會，投籃就會非常厲害和具有侵略性。「我希望讓他們兩人盡量有容易的投籃機會，一旦得到空位，他們就能命中。說實話，我只是想正確的打球。」

湯普森也對普爾讚不絕口，「他的季後賽首秀不可思議。他是一個正在成長的明星。」

格林防守下，約基奇命中率大幅下降。（記者劉先進 ／攝影）
格林防守下，約基奇命中率大幅下降。（記者劉先進 ／攝影）
格林攻防兩端都表現優異。（記者劉先進 ／攝影）
格林攻防兩端都表現優異。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分10中5，入賬19分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森三分10中5，入賬19分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾季後賽首秀，拿到全隊最高的30分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾季後賽首秀，拿到全隊最高的30分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾季後賽首秀，拿到全隊最高的30分。（記者劉先進 ／攝影）
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勇士 柯瑞 季後賽

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