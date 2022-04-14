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北加屋崙警長痛批 0元保釋制 「壞人抓了又放再作案」

記者劉先進／屋崙報導
屋崙警長阿姆斯壯痛批地方法院因為疫情設置的、針對部分案件嫌犯0元保釋金制度。他說，法院對罪犯寬大處理，導致他們再犯。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙警長阿姆斯壯痛批地方法院因為疫情設置的、針對部分案件嫌犯0元保釋金制度。他說，法院對罪犯寬大處理，導致他們再犯。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙經歷血腥周末、暴力犯罪居高不下之際，屋崙警長阿姆斯壯（LeRonne Armstrong）痛批地方法院因為疫情設置的、針對部分案件嫌犯0元保釋金制度。他說，法院對罪犯寬大處理，導致他們再犯。有嫌犯連開70槍，打傷一人，結果幾天後就釋放。

疫情以來，屋崙暴力犯罪飆升。根據警局提供的數據，屋崙2021年的兇殺案為132起，為近十年的最高記錄。屋崙高速巡警處理了創紀錄的7起兇殺案。其中最讓人痛心的是，23歲的華裔男童Jasper Wu隨母親坐車，不幸被流彈擊中身亡，案件至今還未偵破。社區呼籲，希望在高速路安裝監控攝像。

2019年，屋崙警方繳獲875隻槍，2020和2021年，收回1200多隻槍。今年，警局已收回400多隻槍，比去年同期增加30%。槍枝暴力讓屋崙不勝其煩。一名來自東灣安提亞克（Antioch）的15歲女孩布朗（Camiyla Brown），9日晚拜訪朋友，不幸在東屋崙遭遇槍擊，因傷勢過重而死亡。屋崙上周末兩天至少有8人被槍擊中。其中，周五晚到周六早上7小時，就有5人被槍擊。

阿姆斯壯表示，法官沒有對在屋崙犯下暴力罪行的人追究責任。有太多的人被抓到攜帶槍枝，卻被釋放。零元保釋金制度（註：以阿縣為例，除單列的重罪外，輕罪重罪保釋金為0），推動了屋崙暴力犯罪的增加，必須停止。制度相當於給不法分子傳遞訊息，可以為所欲為，不受懲罰。

本報記者此前多次報導，因為擔心監獄集聚人群爆發疫情，阿縣等地對某些罪行實施零元保釋制度。導致一些罪犯很快釋放。曾有慣偷在屋崙華埠商店偷竊至少四次，結果隔日就釋放出來，繼續在華埠犯案，讓人防不勝防，警員也頗為沮喪。

警方分享了去年9月在東屋崙第85大道上發生槍擊的音頻，該音頻由槍擊探測設備ShotSpotter記錄。據悉，開槍的是一名被禁止持槍的假釋犯。他曾因過失殺人罪而服刑。連續開槍70發、並且打傷一人後，他過了幾天就被釋放。

阿縣地檢處說，有四人搶劫團夥，曾在舊金山在雙子峰（Twin Peaks）搶劫電影攝製組。僅僅三天後，其中的三人就在屋崙持槍搶劫被捕。其中一些嫌疑人有重罪前科，並處於假釋或緩刑期。

阿姆斯壯表示，他與市長薛麗比和地區檢察官一起，要求阿縣的法官恢復舊的保釋制度，以便讓嫌犯為罪行負責。阿姆斯特朗已經與法官會面，對方承諾審查保釋制度的變化，但這些變化還是姍姍來遲。

屋崙 槍擊 暴力犯罪

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