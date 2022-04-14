北加庫比蒂諾夫婦從事H1-B簽證詐欺十多年 遭聯邦起訴

美國聯邦檢察官指出，北加庫比蒂諾一對夫婦因涉嫌數多宗非法幫助外國勞工 獲得H-1B工作簽證 的案件遭到聯邦起訴，他們二人每人面臨7項簽證欺詐罪指控。

聯邦檢察官指出，涉案的兩人分別是現年52歲的普尼亞科帝（Elangovan Punniakoti），以及他現年47歲的妻子克莉絲蒂娜（Mary Christeena）。兩人已於4月12日在聖荷西聯邦法院初次過堂。聯邦檢察官指出，在截至2020年5月的過去十多年內，兩人利用聖他克拉拉縣的一家IT人力公司作為擔保，為54名名海外勞工發出虛假的H-1B申請。該公司是2008年所成立，公司的執行長由普尼亞科帝擔任，總裁則是克莉絲蒂娜。

檢方介紹，H-1B簽證是專門給技術人才所簽發的簽證，矽谷高科技公司的員工中，很多人都是持有H-1B簽證來到美國工作。而該簽證也是出了名的難申請，因為申請數量眾多但名額不足。美國全國每年大約有20萬件申請案，但名額僅有8萬5000個。

檢方表示，兩人的簽證詐欺的做法，讓他們所經營的「創新方案」（Innovative Solutions）公司擁有「不公平、不合法的優勢」。檢方進一步解釋，通常H-1B簽證的申請表中，必須需要填寫外國勞工就業的公司。然而，兩人創新方案所承辦的案件中，替外國勞工填寫的就業公司，要不是根本從未接收過這些勞工，要不就是根本不打算聘用這些勞工。相反的，等到H-1B簽證申請獲得批准後，普尼亞科帝與克莉絲蒂娜會安排這些已經拿到簽證的勞工至其他公司工作。

另外，這對夫婦還被控以「創新方案」內部項目（internal project）的名義，為外國勞工申請H-1B簽證。然而兩人明確知道這些項目並不存在（no such project existed）。

聯邦檢察官表示，兩名被告還從雇用外國勞工的公司獲得超過250萬的工資；另外也還有拿到其他的利潤。

目前兩人已經被保釋，預計下次的出庭日訂於7月25日。

檢方進一步表示，今年2月時其實也有一宗類似案件。當時42歲的薩拉度佳居民派特耐克（Namarata Patnaik），以及56歲的聖他克拉居民派瑞克（Kartiki Parekh）等兩名南灣的公司高管遭聯邦起訴。兩人被共發出85個虛假的H-1B簽證申請，以聖荷西一間公司作為掩護，提交資訊不實的簽證申請。檢方調查發現，他們利用這樣的手段獲利近700萬元。