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北加奧克蘭15歲女孩 造訪朋友被槍擊身亡

記者劉先進／屋崙報導
屋崙今年有34起兇殺案，包括一起15歲女孩拜訪朋友被槍殺。警方正在調查中。
屋崙今年有34起兇殺案，包括一起15歲女孩拜訪朋友被槍殺。警方正在調查中。

一名來自北加州東灣安提亞克（Antioch）的15歲女孩布朗（Camiyla Brown），9日晚拜訪朋友，不幸在東屋崙（也譯奧克蘭）遭遇槍擊，因傷勢過重而死亡。

根據KTVU報導，布朗在東屋崙的68 Ave2900號街區被槍擊，10日早上，她在一家醫院身亡。附近一位居民表示，女孩當時在一個公寓內拜訪一位鄰居的18歲的女兒。居民說，現在非常害怕，因為自己也有同齡的孩子。

住在附近的居民威廉姆斯（Michael Williams）說，這種死亡是屋崙的正常情況。如果人們有更多的經濟發展機會，可能會有更少的兇殺案發生。

正在競選屋崙市長的市議員泰勒(Loren Taylor)說，得知此事後心情沉重，非常悲痛，他自己也有一個即將年滿13歲的女兒，「我為這個年輕的女孩感到傷心。這是毀滅性的事件，我甚至無法想像女孩家庭正在經歷什麼。」

屋崙警局的兇殺案調查人員表示，正在調查此案，也未公布更多資訊，包括嫌疑人的描述或可能的槍擊動機。有關兇殺案的知情者，可與警方兇殺科聯繫，電話是(510)238-3821，或者TIPLINE(510)238-7950。

屋崙警官協會主席多內蘭（Barry Donelan）在一份聲明中說，一個15歲女孩的生命在屋崙被扼殺的悲劇，是城市的居民和警員每天看到的暴力的縮影。但屋崙目前只有652個服役警員，為8年來最低，卻要應對10年來暴力犯罪最高的情況。「什麼時候才能讓屋崙選出的官員，為不能提供基本水準的公共安全而負責？」

算上這位女孩，屋崙有34起兇殺案，去年同期是42起。警方曾報告說，從星期五晚上到星期六早上的7個小時內，有五個人被槍擊。這五個人在當地醫院的情況都很穩定。女孩的死亡時間，並沒有納入上述統計。如果算上她，屋崙周末兩天至少有8人被槍擊中。

屋崙 槍擊 暴力犯罪

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