我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特股東告馬斯克「證券詐欺」質疑延遲申報、逢低買進

拜登愛阿華州演講 首稱普亭對烏克蘭「種族滅絕」

北加佛利蒙學生 包裝2萬8000分乾糧送至烏克蘭

記者李榮／佛利蒙報導
佛利蒙BASIS Independent學校學生，替烏克蘭難民準備乾糧。（義工提供）
佛利蒙BASIS Independent學校學生，替烏克蘭難民準備乾糧。（義工提供）

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭，造成數百萬烏克蘭人流離失所，超過數百萬難民逃離，他們的日常必需品和食品供應都是問題。位於佛利蒙的BASIS Independent學校校內的學童反飢餓俱樂部（Kids Against Hunger Club）決定申出援手，舉辦慈善籌款與糧食包裝的活動，打包2萬8000份餐食送給烏克蘭的難民，希望發揮人道精神，降低戰爭帶來的傷害。

俱樂部指出，成員聚在一起打包乾糧後，預計將透過慈善組織「Convoy of Hope」將乾糧運送到烏克蘭邊境。除了學生以外，包括佛利蒙市議員黃潔宜經營的Milk and Honey Café餐廳，灣區學校午餐供應商My Green Lunch、巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）、Experian公司、Dr. Yu整脊診所等都是贊助商之一。

黃潔宜表示，非常感謝Kids Against Hunger Fremont，以及BASIS Independent學校的努力，「我跟我的孩子曾多次參加Kids Against Hunger主辦的學校膳食包裝義工活動，向學生們展示：即使在佛利蒙和矽谷，也有許多的居民和孩子需要幫助。而這次是幫助烏克蘭難民，大家一起共襄盛舉，支持人道主義。」

組織者表示，參與者在四個小時內打包了2萬8000多份的餐點，支持烏克蘭邊界的難民。佛利蒙米慎高中（Mission San Jose High School）的兒童反飢餓俱樂部也參與這次的活動，「包裝活動結束後，很多學生都認為，回饋社會的感覺很好，讓人非常驕傲。」

「我們的愛心不應該被距離或國界束縛。現在是採取行動、表達對他人的愛的時候。」佛利蒙BASIS Independent學校兒童反飢餓俱樂部創始人黃詩婷表示，這次大家一起努力，打包2萬多分餐點幫助烏克蘭難民，非常感謝贊助者、慈善機構，以及學校所有教職員與學生的支持。

學校校長戴維斯（Francine Davis）也表示，活動結束後就有家長與她聯繫，認為這次的活動非常有意義，希望未來能繼續舉辦，並且提供更多的回饋社會與志工服務的機會，「看到大家團結起來，在社區、乃至於在世界各地產生積極影響，是非常鼓舞人心的景象。」

學生一起努力，共打包超過2萬8000份餐點，準備送到烏克蘭。（義工提供）
學生一起努力，共打包超過2萬8000份餐點，準備送到烏克蘭。（義工提供）

烏克蘭 邊境 灣區

上一則

加州公立學校面臨入學人數下降和預算縮減

延伸閱讀

前台積電技術長胡正明 捐贈華人特殊兒童之友會50萬元

前台積電技術長胡正明 捐贈華人特殊兒童之友會50萬元
過去兩個月 國安部處理近萬烏克蘭無證客

過去兩個月 國安部處理近萬烏克蘭無證客
學區更優、近市中心 北佛利蒙「房市競爭指數」奪冠

學區更優、近市中心 北佛利蒙「房市競爭指數」奪冠
龍韻功夫友誼大賽 200多人東灣佛利蒙開打

龍韻功夫友誼大賽 200多人東灣佛利蒙開打
白宮亞裔事務官員訪佛利蒙 聽社區反仇恨心聲

白宮亞裔事務官員訪佛利蒙 聽社區反仇恨心聲

熱門新聞

灣區最貴的9所私立學校學費每年5萬元。（取自臉書）

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

2022-04-07 02:13

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

2022-04-09 23:38
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

2022-04-07 17:03
劉美賢宣布退役，她是代表美國參加2022年冬奧會的最年輕運動員，在女子花滑中取得第七名的成績。 （美聯社）

華裔花滑之星 16歲劉美賢退役「迎接滑冰外的生活」

2022-04-10 02:20
今年獲得錦鯉秀冠軍的是一尾大正三色的巨型錦鯉(記者熊移山/攝影)

矽谷錦鯉秀現場直擊 帶你看價格不菲巨無霸錦鯉王

2022-04-08 14:55
劫匪劫車成功後，正在開車逃跑。（視頻截圖）

囂張抱摔華女 5劫匪北加奧克蘭合夥持槍劫車

2022-04-05 21:43

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多

影／紐約布魯克林地鐵爆槍案 10人中彈16傷 現場華人多
將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
布魯克林地鐵槍擊案 西維爾：未以恐襲為動機展開調查

布魯克林地鐵槍擊案 西維爾：未以恐襲為動機展開調查
光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃

光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃