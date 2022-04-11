追求不同的風景 矽谷上市公司創辦華人轉業流浪藝術家

許多藝壇人士與社區領袖都到場致意。（記者李榮／攝影）

硅谷亞洲藝術中心近日舉辦「不一樣的煙火：陳文畫展」，展出陳文20幅油畫作品展出，全部為2020年以後的新作，預計展覽至4月16日止。開幕式時，美術史家高木森、名畫家古銑賢、中興電腦董事長楊俊龍、舊金山 中華藝術學會會長張培椿、美國中華藝術學會會長曾慶群、學者劉建一、企業界人士張琦、名廚甄文達等人，都出席致意。

陳文是福建福州人，17歲隨家人移居美國，為家族事業努力，後又自己創業，在餐飲業闖出一片天。2004年時他瀟灑轉身，做起流浪藝術家。雖然不是科班出身，也沒有師承，但他總認為，促使自己拿起畫筆的原因是在生活的重壓下，情緒釋放和宣洩的需要，「為事業打拼的那些年，常常累地癱倒在車上，但內心是空虛的，情緒無處安放，直到拿起畫筆開始創作，才為內心深處的聲音找到出口。」

硅谷亞洲藝術中心館長叔建華表示，陳文的藝術風格獨特，走進陳文的畫，觀賞者很容易被原始的生命張力所觸動，「他的藝術不斷在出發，路上的煙火人生，必定精彩紛呈。」

陳文今年已開車在佛羅里達和加州 間來回次，這次來灣區 也是第四次的開始，有時一開就是近30小時。但他說開車跨越美國不累，也不孤寂，因為能在當下安頓，一切可以按捺住，「除了畫興來時不可遏」。在路上常常哼起張國榮的歌：「我就是我，是顏色不一樣的煙火。天空海闊，要做最堅強的泡沫。」

硅谷亞洲藝術中心館長副館長徐心如表示，陳文的創作就像一部公路片，沒有預設目的地，「路線也是隨心所欲，但重要的是持續地上路、上路，路上的時時刻刻才是鮮活的。這是一趟朝聖之旅，答案或許在路的盡頭。」

陳文在自述中說：「藝術家期望進入殿堂是一件很自然的事，我則享受在人生定格前不斷地持續上路。希望能與人們一起觀看生存進行時，在藝術和人間煙火所展示的畫布之上。」

開幕式中，許多人對於陳文的作品表示高度讚賞。高木森指出，「好的繪畫要有神秘感，神秘感來自音樂性。如同風雲變幻，無窮無盡。而陳文的畫有來自自然的啓示。」古銑賢則指出，「陳文的畫不但有美感，還有快感。」張培椿則指出：「陳文飽和多樣的色彩來自於炒菜的火苗和配菜里的顏色。」曾慶群認為，從畫中看到陳文不斷挑戰的勇氣。

劉建一也說，陳文的畫熱情而且放肆，所以激動人心，而且純粹。與陳文知交多年的名廚甄文達表示，「畫畫是藝術，烹飪也是藝術。百家百味，眾口難調。顏色搭配如菜品搭配。陳文畫中的色彩猶如烹調中的海鮮醬、豆瓣醬、辣椒醬、咖喱，他運用地得心應手。」

藝評家周⻑江表示，陳文是個開朗坦誠的人，「為謀稻梁飽受坎坷，困苦中是繪畫讓他解脫，也是在繪畫中留下內心的自尊，可喜的是他已進痴迷狀態，憑借他的聰慧，一定可望取得非凡成就。」藝評家夏葆元則說，「近年來陳文的抽象繪畫突飛猛進，並且形成了自已的個性語言，給予視覺強烈衝擊的效應。」

展出地址：3777 Stevens Creek Blvd., Suite 400, Santa Clara, CA 95051。電話：(408)248-2698。