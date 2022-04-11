舊金山地檢長博徹思遭罷免支持者圍追攔截

博徹思（右）被抗議者圍追堵截。（記者王子涵/舊金山報導）

舊金山 地檢長博徹思（Chesa Boudin）11日上午在華埠神奇冰淇淋餐館舉辦記者會時，遭到多名罷免 支持者圍追堵截。抗議者高聲喊著「罷免博徹思」的口號，並使用空氣喇叭干擾博徹思發言。餐廳不得不關閉門窗，才使得記者會照常進行。

根據知情人士透露，地檢處舉辦公共記者會本就不是什麼秘密，被罷免支持者圍追堵截也是意料之中的事。

在博徹思結束記者會準備離開時，4名抗議者站在餐廳門口，並擋在接送博徹思的車輛前。待博徹思走出餐廳後，隨行的工作人員不得不充當起保安，開出一條道路。

「你的雙手沾滿了鮮血」、「滾出華埠」抗議者高聲呼喊道。

目前罷免博徹思主要由兩個運動主導，分別是支持罷免地檢官博徹思委員會（The Committee Supporting the Recall of District Attorney Chesa Boudin）和舊金山人為了公共安全（San Franciscans for Public Safety）。後者收集到足夠的有效簽名，罷免選舉將在6月7日進行。

罷免支持者表示，博徹思應為舊金山不斷升高的犯罪率負責。根據最近的一份民調 結果顯示，約7成選民支持罷免博徹思，超過7成的人對博徹思有不利的看法。針對這份民調，博徹思曾回應道，「無論罷免活動還是疫情大流行，我每一天都不計辛勞地工作。無論是哪一方組織的這次民調，我相信舊金山民眾會反對這場罷免選舉。」