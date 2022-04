舊金山地檢長博徹思遭罷免支持者圍追攔截

博徹思(右)被抗議者圍追堵截。(記者王子涵/舊金山報導)

舊金山 地檢長博徹思(Chesa Boudin)11日上午在華埠神奇冰淇淋餐館舉辦記者會時,遭到多名罷免 支持者圍追堵截。抗議者高聲喊著「罷免博徹思」的口號,並使用空氣喇叭干擾博徹思發言。餐廳不得不關閉門窗,才使得記者會照常進行。

根據知情人士透露,地檢處舉辦公共記者會本就不是什麼秘密,被罷免支持者圍追堵截也是意料之中的事。

在博徹思結束記者會準備離開時,4名抗議者站在餐廳門口,並擋在接送博徹思的車輛前。待博徹思走出餐廳後,隨行的工作人員不得不充當起保安,開出一條道路。

「你的雙手沾滿了鮮血」、「滾出華埠」抗議者高聲呼喊道。

目前罷免博徹思主要由兩個運動主導,分別是支持罷免地檢官博徹思委員會(The Committee Supporting the Recall of District Attorney Chesa Boudin)和舊金山人為了公共安全(San Franciscans for Public Safety)。後者收集到足夠的有效簽名,罷免選舉將在6月7日進行。

罷免支持者表示,博徹思應為舊金山不斷升高的犯罪率負責。根據最近的一份民調 結果顯示,約7成選民支持罷免博徹思,超過7成的人對博徹思有不利的看法。針對這份民調,博徹思曾回應道,「無論罷免活動還是疫情大流行,我每一天都不計辛勞地工作。無論是哪一方組織的這次民調,我相信舊金山民眾會反對這場罷免選舉。」