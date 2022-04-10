華人少女林涵琪命案遲未偵破 家屬提高獎金至20萬元

林涵琪冷案遲遲未能偵破，家屬將賞金提高為20萬元。（記者李榮／翻攝）

華人少女林涵琪（小琪，Jennifer Lin）1994年在自家遭人殺害後，至今已經接近30年，但依然是未能偵破的懸疑冷案。林涵琪的家人宣布，即日起提高懸賞，獎金從原本的10萬元一次增加為20萬元，希望能協助警方早日破案，查出真相。

林涵琪是一名充滿活力、擁有音樂天份的優秀學生。她於1994年5月27日在卡斯楚谷寓所內慘遭殺害，當年才14歲。事件除為小琪的家人帶來無比傷痛之外，更震驚整個社區。命案發生後，林涵琪的父母、林永章和宋美蓮積極和執法機關合作，期望能早日偵破愛女的懸案，同時也努力不懈為小琪實現其音樂夢想，讓她的生命得以延續下去，每年都辦紀念音樂會。

另外，過去20多年以來，林涵琪基金會不但頒發音樂獎學金及舉辦音樂夏令營，供青少年免費參加，同時為推廣兒童安全訊息、加強安全教育，並且預防再有兒童淪為受害人，基金會為兒童及家長舉辦安全展覽、講座及比賽等活動。基金會也與阿拉米達縣圖書館協商，捐贈了一批以安全為題材的書籍給卡斯楚谷、聖利安佐、聯合市和佛利蒙各分館，促進兒童安全。

多年來，林永章夫婦一直希望女兒的案件能早日偵破，將兇徒繩之以法，希望能解開女兒遇害之謎。各界如有任何關於案件的線索，可致電警方（510）667-7721，或免費熱線（855）4-JENNY-LIN。

林涵琪懸案多年來一直很受社區關注。2021年時，一名林案重大嫌疑人Sebastian Alexander Shaw在俄勒岡州的監獄中死亡。但一直未能證實他是否與林案有關。

死亡時53歲蕭姓男子（音譯，Sebastian Alexander Shaw）在2006年時，被阿拉米達縣的調查人員認為是林涵琪謀殺案的主要嫌疑人，但一直未被證實。依照警方資料顯示，蕭姓男子在林涵琪命案後不久被警方在波特蘭逮補，當時他年僅26歲。警方在一台從聖拉蒙遭竊的汽車中找到蕭男，車上還有槍械、刀具、滑雪面罩、手術 手套、封箱膠帶等物品。後來蕭男被警方釋放後，幾年後又因謀殺以及性侵 案件等其他案件被逮捕。2000年時他認罪，並且被判兩個無期徒刑。

依據警方表示，蕭男曾向警方稱自己另外涉及10到12宗的謀殺案，包括在加州 的案件，但是他拒絕透露詳情。蕭男曾與檢察官協商，希望能以保證不會被求處死刑為條件，換取透露所犯案件的細節，可是一直未能與檢方達成協議，而包括林涵琪命案在內的懸案，至今也遲遲未破案。