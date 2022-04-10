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亞裔選民協會走入社區催票 介紹加州眾議員特別選舉

記者李怡 / 舊金山報導
在現場學習選民教育的長者們，排著大隊仔細聽講。（記者李怡/攝影）
在現場學習選民教育的長者們，排著大隊仔細聽講。（記者李怡/攝影）

4月19日特別選舉的決選臨近，亞裔選民協會（AsianAmericanVoters.org）近日走訪舊金山灣景區亞裔社區，向選民介紹選舉事務，並宣導華裔選民登記及投票的重要性。亞裔選民協會還向現場每位居民發送安全夜光燈、報警哨子，以助長者們居家出行安全。

亞裔選民協會共同創辦人招霞表示，華裔社區「要用選票決定自己的未來！」她說，投票是公民的權利，也是公民的義務。作為選民要選擇那些能代表自己觀點的候選人和提案，為自己和社區爭取權益。無論是有什麼政見、支持或反對哪項法案或候選人，都不應停留在口頭上，或是怨天尤人，而應該用選票做出改變。

協會人員特別向選民們介紹了4月19日加州眾議員特別選舉情形，並為選民現場講解選民登記、投票的注意事項，呼籲大家投下手中的選票，展示華裔選民的力量。

亞裔選民協會為華人和亞裔移民參與舊金山的各項公民和公共事務做準備，以幫助新老移民更好的融入社區。據招霞介紹，多年來，協會舉辦或協辦了近百個講座和研討會，並註冊和提醒了數千移民參與選舉，鼓勵華裔居民用切實的投票行動，來保護自己的權益和發聲。

來到現場參加選民教育活動的李婆婆表示，通過這次選民教育，學習到了選民具有自由投票權，要把選票投給自己支持認可的代表。被問及她的投票觀點時，她表示自己會把特別選舉的一票投給楊馳馬，因他一直到訪灣景區，關心和了解居民的想法和意見，願意傾聽選民的聲音。

亞裔選民協會共同創辦人招霞一行到灣景區開展選民教育，鼓勵華裔選民積極投票、爭取權...
亞裔選民協會共同創辦人招霞一行到灣景區開展選民教育，鼓勵華裔選民積極投票、爭取權益。（記者李怡/攝影）

亞裔 投票 華裔

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