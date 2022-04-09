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北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

記者熊移山／聖荷西報導

4月9日下午6點位於南聖荷西的家得寶（Home Depot）發生了五級火災。火災冒出的黑煙，連遠在20英里以外的佛利蒙市都可以看見，火勢在兩個小時後才被控制住。

家得寶大火，遠在20英里以外的佛利蒙市都可以看見黑煙。(記者熊移山/攝影)
家得寶大火，遠在20英里以外的佛利蒙市都可以看見黑煙。(記者熊移山/攝影)

這家位於Blossom Hill Rd上的家得寶，地處商業聚集地，對街就是知名的Westfield Oakridge，火警傳出後當地立即派出近十輛消防車前往灌救。根據民眾傳出的影片初步判定，火災應該是從建築內油漆區開始擴散，由於易燃物太多，所以才讓火勢一發不可收拾。消防單位也立即疏散附近商家，至於確切失火原因還有待調查。

南聖荷西Blossom Hill Rd的家得寶（Home Depot）發生了三級...
南聖荷西Blossom Hill Rd的家得寶（Home Depot）發生了三級結構火災。(圖翻攝自網路)

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