我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防禦類股領漲 股指中止連跌

侵烏超過一個月 克宮坦言俄軍蒙受重大損失

大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

記者熊移山/ 聖荷西報導
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)
全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

華人知名品牌大華超市(99 RanchMarket)在3月26日在聖荷西市南區的Westfield Oakridge購物中心正式營業，這也是大華少見在美式購物中心裡面開設的商場，今天小編就帶大家走一遭，看看這全新的大華有什麼不一樣。

大華坐落在這個商場的西北角，從商場裡面通道走過來首先就看到大華的快餐美食區，這也是大華充分利用面向商場走道這一面的空間，改裝成外賣熱食區。港式燒臘、粽子和現點現做的BBQ烤肉，還有各種中式美食可供選擇，現場還提供了一個台灣小吃潤餅專賣區，現場工作人員現做餅皮，現點現包，醬料的多寡也可以隨客人需求改變。再往前走一點還可以看見烘焙部門，冰櫃裡的提拉米蘇、芝士蛋糕，甚至是精緻的生日蛋糕，相信一定可以滿足大家第二個胃。

另外肉品、海鮮和活魚區自然是大華少不了的重點。方便確實是很方便，免費清理魚和油炸服務都是顧客的最愛，只是小編個人有點潔癖，因為這一家是新開的店，所以現在魚腥味還沒這麼明顯，但是這個區域和外賣熱食區的開放式廚房相通，之後要如何防止這魚腥味擴散到商場裡面應該是大華要注意的問題喔。

住在附近的民眾有興趣可以來體驗一下全新99大華，地址在925 Blossom Hill Rd, San Jose，走85號高速公路下Santa Taresa出口就在Westfield Oakridge購物中心裡。

美食 華人 聖荷西

上一則

幾消失2年…灣區部分社區流感病毒跳躍式成長

延伸閱讀

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州

灣區最貴9私校 每年學費超過5萬元 最貴8校在南加州
美國最健康城市 舊金山拔得頭籌

美國最健康城市 舊金山拔得頭籌
聖荷西僑界急難救助中心 會長交接

聖荷西僑界急難救助中心 會長交接
姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元

姑息教師性侵學生 聖荷西學區判賠1億元
學生遭槍擊 聖荷西1高中封鎖 校內發現1嫌1槍

學生遭槍擊 聖荷西1高中封鎖 校內發現1嫌1槍

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

2022-04-01 02:15
萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

2022-04-02 02:14
國稅局已經寄出第三輪經濟影響補助金的金額。（本報檔案照片）

國稅局提醒：報稅時留意第三輪補助金額核對

2022-04-03 19:12

超人氣

更多 >
密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕

密蘇里中餐館被寫負評 華人老闆爆內幕：網紅要求打折被我拒絕
6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃

6成紐約客：永遠離開會更好…有子女家庭更想逃
上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留
眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消

眾院議長波洛西染疫 台灣行恐取消
第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員

第一夫人貼身隨扈遭滲透 驚見假國土安全部官員