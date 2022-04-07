大華超市南聖荷西全新開幕 記者帶大家開箱 一睹為快

全新大華坐落在Westfield Oakridge購物中心的西北角(記者熊移山/攝影)

華人 知名品牌大華超市(99 RanchMarket)在3月26日在聖荷西 市南區的Westfield Oakridge購物中心正式營業，這也是大華少見在美式購物中心裡面開設的商場，今天小編就帶大家走一遭，看看這全新的大華有什麼不一樣。

大華坐落在這個商場的西北角，從商場裡面通道走過來首先就看到大華的快餐美食 區，這也是大華充分利用面向商場走道這一面的空間，改裝成外賣熱食區。港式燒臘、粽子和現點現做的BBQ烤肉，還有各種中式美食可供選擇，現場還提供了一個台灣小吃潤餅專賣區，現場工作人員現做餅皮，現點現包，醬料的多寡也可以隨客人需求改變。再往前走一點還可以看見烘焙部門，冰櫃裡的提拉米蘇、芝士蛋糕，甚至是精緻的生日蛋糕，相信一定可以滿足大家第二個胃。

另外肉品、海鮮和活魚區自然是大華少不了的重點。方便確實是很方便，免費清理魚和油炸服務都是顧客的最愛，只是小編個人有點潔癖，因為這一家是新開的店，所以現在魚腥味還沒這麼明顯，但是這個區域和外賣熱食區的開放式廚房相通，之後要如何防止這魚腥味擴散到商場裡面應該是大華要注意的問題喔。

住在附近的民眾有興趣可以來體驗一下全新99大華，地址在925 Blossom Hill Rd, San Jose，走85號高速公路下Santa Taresa出口就在Westfield Oakridge購物中心裡。