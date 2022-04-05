我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

維州華裔餐館工之子 哈佛等6常春藤名校爭搶

加州沙加緬度6死慘案 第2名槍手落網 2嫌是兄弟

囂張抱摔華女 5劫匪北加奧克蘭合夥持槍劫車

記者劉先進／屋崙報導
劫匪劫車成功後，正在開車逃跑。（視頻截圖）
劫匪劫車成功後，正在開車逃跑。（視頻截圖）

3月27日晚上，長期在北加州屋崙（也譯奧克蘭）華埠做義工的余女士（音譯，Ms. Yu），在屋崙Foothill大道的家附近停車時，遭遇至少5人合夥劫車，其中一劫匪持槍。劫匪搶走車鑰匙過程中，將她抱摔在地，她的頭部和腿部受輕傷。被劫車的後備箱中，好朋友的婚紗也被一併擄走。事件被附近一家企業的監控拍攝到，屋崙警方正在調查中。

根據ABC 7知名亞裔記者Dion Lim的報導，3月27日晚8時30分，余女士將車子停放在屋崙Foothill大道和第13 Ave的路邊停車位上，她還特地檢查了一下周邊的環境。

余女士說，她通常會在下車前檢查周圍環境，查看是否有人跟蹤。在留意到周圍沒人之後，她走到車子的副駕駛位置旁邊，準備拿錢包。這才發現有些不對勁，有幾個人快速衝上來。她關上車門，幾人緊追不捨，她趕緊撒腿就跑。

監控錄像顯示，共有5個劫匪。4個劫匪步行搶劫，1個劫匪開車接應。兩人上來包抄余女士，一人將她抱摔在地上。劫匪再次靠近她的車輛，貌似準備開車，車燈這時亮了幾下，劫匪疑似打開了余女士的車門，駕車逃走。這時，遠處有一輛等待接應的車輛閃著車燈靠近。一劫匪又靠近余女士，經過一番爭奪，搶走余女士身上其他財物，得手後跳上接應車輛逃走。

余女士說，這群劫匪中，至少有一個人有槍。她的錢包，以及筆電和其他貴重物品，都放在乘客座位上，均被搶走。搶劫中，一個劫匪抓住她的胳膊，奪走了車鑰匙，把她推到在地上。「我撞到了頭，當時真的很害怕，沒有時間做出反應。」

余女士手臂和腿部有擦傷，傷勢並不嚴重。她說，車子後備箱丟失的婚紗讓她心碎。因為婚紗是好朋友的。在劫車的前一天，好朋友才找到夢想中的婚紗禮服。「朋友試穿了幾十件婚紗，好不容易才找到這一件。對她來說，這是一件完美的禮服。她試穿的那一刻，我們都說，就是它！」

余女士本來計畫將這套美人魚風格的婚紗存放在家中，直到朋友秋季舉行婚禮才讓她穿上。因為疫情的原因，婚禮已被延遲了。 當朋友得知余女士的車被劫持時，淚流滿面，不僅僅因為丟掉婚紗禮服，也因為余女士的遭遇。

余女士平常勇敢善良，從高中開始就在屋崙華埠做義工，一直參與社區活動，希望改善屋崙社區，提升安全。因為搶劫遭遇，她還要進行心理治療。但她表示，要勇敢的為亞裔社區發聲，「在亞裔社區，很多人害怕報告媒體報導，害怕上新聞。但重要的是，要告訴人們，事情會以應有的方式被記錄下來，這也會鼓勵其他人。」

余女士感謝屋崙警方反應及時，數分鐘內趕到現場調查。她還多謝社區在困難時期對她的支持。周圍鄰居很好，朋友也不斷關愛，每天給她電話，問她是否平安。

據悉，屋崙警方正在調查此事，知情者可聯繫警局搶劫調查科，電話是（510）238-3326。

劫匪將華人余女士摔倒在地。（視頻截圖）
劫匪將華人余女士摔倒在地。（視頻截圖）
劫匪正在搶奪財物。（視頻截圖）
劫匪正在搶奪財物。（視頻截圖）
長期在屋崙華埠做義工的余女士（音譯，Ms. Yu），在屋崙Foothill大道的...
長期在屋崙華埠做義工的余女士（音譯，Ms. Yu），在屋崙Foothill大道的家附近停車時，遭遇至少5人合夥劫車，其中一劫匪持槍。（視頻截圖）

屋崙 亞裔 華埠

上一則

仍有軍籍 100歲還是中華民國空軍上尉 傳奇空官慶生

延伸閱讀

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評

菜單「台灣三明治」放國旗 紐西蘭咖啡館遭洗一星負評
北加奧克蘭華埠發生 肇事者開車惡意撞死華翁

北加奧克蘭華埠發生 肇事者開車惡意撞死華翁
南加海梅特市警察 遭非裔指控攔檢粗暴

南加海梅特市警察 遭非裔指控攔檢粗暴
奧克蘭華埠槍戰 8顆流彈擊穿華人商戶和公所

奧克蘭華埠槍戰 8顆流彈擊穿華人商戶和公所
Ella不喜歡「這個人」 憂鬱症險上身

Ella不喜歡「這個人」 憂鬱症險上身

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

2022-04-04 18:36
梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

2022-04-01 02:15
萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

2022-04-02 02:14

超人氣

更多 >
烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決

烏克蘭小鎮女村長拒投降 一家三口被俄軍凌虐後處決
莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市

莫德納疫苗從搶手貨變成被拒之門外 股價已遁入熊市
5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節

5華人跨州洗錢案 聯邦檢方公布作案細節
物價漲 南加華資超市逆勢新張 「現金折價券」重出江湖

物價漲 南加華資超市逆勢新張 「現金折價券」重出江湖
過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州

過去22年全美13城房價翻三倍 排名前六都在加州