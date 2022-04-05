囂張抱摔華女 5劫匪北加奧克蘭合夥持槍劫車

劫匪劫車成功後，正在開車逃跑。（視頻截圖）

3月27日晚上，長期在北加州屋崙 （也譯奧克蘭）華埠 做義工的余女士（音譯，Ms. Yu），在屋崙Foothill大道的家附近停車時，遭遇至少5人合夥劫車，其中一劫匪持槍。劫匪搶走車鑰匙過程中，將她抱摔在地，她的頭部和腿部受輕傷。被劫車的後備箱中，好朋友的婚紗也被一併擄走。事件被附近一家企業的監控拍攝到，屋崙警方正在調查中。

根據ABC 7知名亞裔 記者Dion Lim的報導，3月27日晚8時30分，余女士將車子停放在屋崙Foothill大道和第13 Ave的路邊停車位上，她還特地檢查了一下周邊的環境。

余女士說，她通常會在下車前檢查周圍環境，查看是否有人跟蹤。在留意到周圍沒人之後，她走到車子的副駕駛位置旁邊，準備拿錢包。這才發現有些不對勁，有幾個人快速衝上來。她關上車門，幾人緊追不捨，她趕緊撒腿就跑。

監控錄像顯示，共有5個劫匪。4個劫匪步行搶劫，1個劫匪開車接應。兩人上來包抄余女士，一人將她抱摔在地上。劫匪再次靠近她的車輛，貌似準備開車，車燈這時亮了幾下，劫匪疑似打開了余女士的車門，駕車逃走。這時，遠處有一輛等待接應的車輛閃著車燈靠近。一劫匪又靠近余女士，經過一番爭奪，搶走余女士身上其他財物，得手後跳上接應車輛逃走。

余女士說，這群劫匪中，至少有一個人有槍。她的錢包，以及筆電和其他貴重物品，都放在乘客座位上，均被搶走。搶劫中，一個劫匪抓住她的胳膊，奪走了車鑰匙，把她推到在地上。「我撞到了頭，當時真的很害怕，沒有時間做出反應。」

余女士手臂和腿部有擦傷，傷勢並不嚴重。她說，車子後備箱丟失的婚紗讓她心碎。因為婚紗是好朋友的。在劫車的前一天，好朋友才找到夢想中的婚紗禮服。「朋友試穿了幾十件婚紗，好不容易才找到這一件。對她來說，這是一件完美的禮服。她試穿的那一刻，我們都說，就是它！」

余女士本來計畫將這套美人魚風格的婚紗存放在家中，直到朋友秋季舉行婚禮才讓她穿上。因為疫情的原因，婚禮已被延遲了。 當朋友得知余女士的車被劫持時，淚流滿面，不僅僅因為丟掉婚紗禮服，也因為余女士的遭遇。

余女士平常勇敢善良，從高中開始就在屋崙華埠做義工，一直參與社區活動，希望改善屋崙社區，提升安全。因為搶劫遭遇，她還要進行心理治療。但她表示，要勇敢的為亞裔社區發聲，「在亞裔社區，很多人害怕報告媒體報導，害怕上新聞。但重要的是，要告訴人們，事情會以應有的方式被記錄下來，這也會鼓勵其他人。」

余女士感謝屋崙警方反應及時，數分鐘內趕到現場調查。她還多謝社區在困難時期對她的支持。周圍鄰居很好，朋友也不斷關愛，每天給她電話，問她是否平安。

據悉，屋崙警方正在調查此事，知情者可聯繫警局搶劫調查科，電話是（510）238-3326。