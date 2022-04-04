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LGBTQ友善 查克伯格舊金山綜合醫院 人權得分獲100分

記者王子涵/舊金山報導
查克伯格舊金山綜合醫院致力於提高LGBTQ+群體的健康和生活。（谷歌街景）
查克伯格舊金山綜合醫院致力於提高LGBTQ+群體的健康和生活。（谷歌街景）

根據人權運動基金會（Human Rights Campaign Foundation）發布的第15期醫療健康平等指數，查克伯格舊金山綜合醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）得到100分的高分，並得到「LGBTQ+醫療平等領袖」的稱號。該指數為全美最重要的醫療保健設施基準評分，其反映了醫療機構對於LGBTQ+患者平等待遇和包容水準。

衛生局局長科爾法克斯（Dr. Grant Colfax）表示：「我們城市對於LGBTQ+群體在不斷提升認知，倡導她們應有的權利。」科爾法克斯強調，無論是哪一種性取向或是性別認同，每個人都有權利得到高質量的醫療服務。衛生局將其作為工作的重點，並將其融入進醫療系統中。「我們與每一位患者、員工和社區成員共同分享這份榮譽，共同提高所有舊金山居民的健康。」科爾法克斯說。

根據醫院發表的聲明，評分標準包括四項：對於LGBTQ+患者護理的基本政策及培訓、LGBTQ+患者服務與支持、員工福利和政策、患者和社區的互動交流。

作為艾滋病治療領域的全球領袖，查克伯格舊金山綜合醫院在去年舉辦了多場線下以及線上的針對LGBTQ+群體的社區活動。醫院首席執行長歐立希（Susan Ehrlich）在聲明中表示：「醫院致力於提高LGBTQ+群體的健康和生活，並提供世界級別的平等和關愛。」

首席醫藥長達伊（Lukejohn Day）表示，醫院很榮幸獲得如此殊榮，我們很高興可以為LGBTQ+群體提供舒適、安全的就醫空間。

LGBTQ 舊金山 指數

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