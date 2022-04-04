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哈佛教授：普亭犯戰爭罪不能到境外 怕被國際刑警抓住

記者劉先進／屋崙報導
哈佛大學知名法學教授德修維茲表示，普亭犯下兩種戰爭罪。他主要面臨的懲罰是孤立，且不能到俄羅斯境外旅行，他害怕收到國際刑警組織的書面通知，害怕被抓住、拖到國際刑事法院受審。（視頻截圖）
哈佛大學知名法學教授德修維茲表示，普亭犯下兩種戰爭罪。他主要面臨的懲罰是孤立，且不能到俄羅斯境外旅行，他害怕收到國際刑警組織的書面通知，害怕被抓住、拖到國際刑事法院受審。（視頻截圖）

俄羅斯入侵烏克蘭，且在首都基輔附近的布查鎮（Bucha）屠殺約300平民，震驚世界。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，俄羅斯軍隊犯下種族滅絕罪。拜登4日呼籲收集證據，以審判普亭的戰爭罪行。他計畫對俄羅斯在戰爭期間的行為進行額外制裁。

在加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）的在線論壇上，哈佛大學知名法學教授德修維茲(Alan Dershowitz)表示，普亭犯下兩種戰爭罪。他主要面臨的懲罰是孤立，且不能到俄羅斯境外旅行，他害怕收到國際刑警組織的書面通知，害怕被抓住、拖到國際刑事法院受審。

德修維茲表示，基本上有兩種類型的戰爭罪。第一種是戰爭罪本身。紐森堡原則（Nuremberg principles，由聯合國國際法委員會創建）定義了侵略戰爭，在沒有任何理由的情況下進行的戰爭，僅僅為佔領土地而進行的侵略戰爭，也犯下戰爭罪。納粹領導人被指控犯有戰爭罪，他們入侵捷克斯洛伐克、波蘭，甚至試圖入侵蘇聯。而普亭在沒有任何理由的情況下入侵烏克蘭，毫無疑問犯下這個戰爭罪。

第二，在戰爭中犯下戰爭罪。無論戰爭是合法還是非法的，不能以平民為目標。在此，有一個相稱性的原則（proportionality，指行動不應過於嚴厲，尤其是在戰爭中或因犯罪而懲罰某人時）。人們誤解了相稱性的概念。例如，如果敵人向你發射一枚火箭彈，你可以向其軍隊發射1萬枚火箭彈回擊。這並不違反相稱性規則，你可以通過對軍事目標進行大規模報復來擊垮敵人。相稱性規則是，當你知道或應該知道平民將成為附帶損害時，不能攻擊一個軍事目標，除非平民的死亡與目標的軍事價值成正比。

舉例來說，假設俄羅斯認為，某劇院潛伏一名烏克蘭士兵，內部同時有數百人。俄羅斯不能在明知開火會導致平民大量死亡的情況下，為殺死士兵而攻擊劇院。另一方面，若俄羅斯得知某個烏克蘭將軍或一個反對俄羅斯的重要恐怖分子，抓住他的唯一方法是殺死他並將兩個或三個平民置於危險之中，將滿足相稱性原則。但毫無疑問，俄羅斯所做的一直是針對純粹的平民目標。它們不是附帶的傷害。他們是直接被殺死。因此，普亭和一些將軍犯下兩種類型的戰爭罪。

德修維茲說，第二種戰爭罪更難證明，而第一種已自證其罪。普亭會說，俄羅斯來到烏克蘭是為了拯救想成為俄羅斯一部分的烏克蘭人民，使其免遭種族滅絕。當然，沒有人會相信這一點，所以普亭將被定罪。問題是，國際刑事法院（International Criminal Court）只對第二類犯罪案件有管轄權，但對侵略性犯罪沒有管轄權，除非聯合國明確給予這種管轄權。但他們確實對戰爭中的犯罪有管轄權，但俄羅斯不是簽署國，美國和烏克蘭也不是。烏克蘭已經被允許在國際刑事法院獲得某種地位，這將允許法院對犯罪中犯下的罪行建立管轄權。

德修維茲表示，雖然戰爭中的戰爭罪難以證明，但並非毫無辦法，他曾參與過類似案件。聯合國曾成立前南斯拉夫國際刑事法庭，處理巴爾幹地區衝突的戰爭罪。檢方能證明一些似乎無法證明的犯罪。一旦戰爭結束，將會有調查，會看到在整個烏克蘭的各個地方有更多針對平民的證據。並認為，進行戰時起訴的案例將是非常可靠的案例。海牙的檢察官幾乎肯定要對普亭提出起訴。

他表示，這將是國際刑事法院到目前為止第一次對歐洲國家提出起訴。以前的起訴主要是針對非洲國家和個人。「國際刑事法院不針對國家，只針對新的個人。但國際法院（International Court of Justice）可以針對國家，不過，它是個民事法庭，不是刑事法庭。」

德修維茲說，如果能證明普亭犯下兩種戰爭罪，他主要面臨的懲罰是孤立。他不能到俄羅斯的境外旅行，因為擔心收到國際刑警組織的書面通知，被拽到國際刑事法院受審。

「但我認為他不會想離開俄國。所以這不是一個真正的威脅。也沒有人會去俄羅斯並試圖逮捕他。主要的懲罰，是他作為國際戰犯的身份，不能旅行。當然，屆時普亭可以去聯合國，但不能去紐約其他地方。就像當年的巴勒斯坦前領導人阿拉法特（Yasser Arafat），被通緝為恐怖分子，但有豁免權，到了聯合國發表臭名昭著的演講，手中還有槍（註：據美聯社報導，是帶著槍到了聯合國大樓，演講中攜帶槍套）。」

哈佛大學知名法學教授德修維茲表示，普亭犯下兩種戰爭罪。他主要面臨的懲罰是孤立，且...
哈佛大學知名法學教授德修維茲表示，普亭犯下兩種戰爭罪。他主要面臨的懲罰是孤立，且不能到俄羅斯境外旅行，他害怕收到國際刑警組織的書面通知，害怕被抓住、拖到國際刑事法院受審。（視頻截圖）
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，俄羅斯軍隊犯下種族...
烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）說，俄羅斯軍隊犯下種族滅絕罪。（取自澤連斯基推特賬戶）

俄羅斯 烏克蘭 普亭

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