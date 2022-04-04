我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

擺脫衰退擔憂 科技領漲股指

拜登批普亭是戰爭犯 籲就俄侵烏罪行舉行審判

矽谷理財專家：不會花錢 有福氣的是下一代

記者李榮／灣區報導
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）
何偉明提醒，加息對於購買力的影響不小。（記者李榮／翻攝）

金山灣區媽媽教室舉辦「新冠疫後與烏俄戰爭帶來的經濟股票趨勢與展望」講座，由舊金山灣區台灣商會前會長何偉明（Frank Ho）主講。何偉明認為，俄羅斯與烏克蘭的戰爭不會維持太久，而聯準會調高利率的基調不會改變，但若只抱現金，長期來看購買力恐怕只會被通貨膨脹吞噬。對於許多移民決大部分資產都在自住房上，現金較緊但又不願賣房繳稅，他建議：資產活化後找個舒服可負擔的地方退休是比較好的選擇，「那些敢留在灣區退休的，絕非等閒之輩。」

何偉明表示，新冠肺炎對於市場的影響愈來愈小，即使病毒並未完全消失，大家的生活也逐漸恢復正常；而烏俄戰爭看起來同樣亦可能逐漸會走向結束，因為戰爭需消耗大量資源與金錢，而俄羅斯恐無法長期支應持久戰。

談到利率，何偉明認為，現在是美國40年來通貨膨脹最嚴重的時候，聯準會也明確指示將繼續升息，「利息是源頭，通貨膨脹太高了，不調不行。」利息調高收緊資金，房貸的利息負擔加重，30年利率已從3%左右調升至約4.875%，明顯降低民眾的購買力。雖然現在灣區的房地產還是處於瘋狂競標的賣方市場，然而他認為灣區房產可看作是高端產品，就像精品一樣屬於富人的市場。外環地段的房地產在利率上升的過程中，可能會首先感受到購買力的消退。

多年來房地產價格暴升，許多人大部分的資產都在自住房上，一賣掉就得要繳納高額的資本利得稅，因而不願意賣房，期待傳承給小孩。對此，何偉明表示，房產留給子女並不一定是好事，且遺產還有可能是被女婿、媳婦花用掉。建議大家先考量自己本身的需求，有必要的話可以考慮活化資產後能夠到更可負擔、舒服的地方退休。何況在灣區賣了房後，幾乎到任何一個地方都能過得非常舒服。

他進一步說，退休人士最好能還是夠自行安排財務，畢竟要靠兒女奉養恐是「有希望最美」。如果有餘裕想要將錢贈與小孩，生前多次分開給會比一次給更有智慧，「在活著的時候給，子孫起碼還會抱抱你，跟你說『I love you』。」

談到理財，何偉明認為，年金、長期護理，以及人壽保險都是可以注意的產品，根據每個人的身體狀況和財力規畫。排序上，如果是資產雄厚者，三項都可以買；如果財力有限、身體狀況佳，應該要考量年金。年金不需要體檢，活到老領到老。

不過當然，所有跟保險有關的理財，投資效益肯定沒有單純投資來得好。但保險不是投資，不能用投資的角度評量保險。

何偉明總結，建議不要糾結於不想繳稅的思維，因為賺愈多、稅率愈高，繳稅應該感到驕傲；資產累積到一定境界的人士，平時對自己好一些，該吃該花不要苛刻自己，過一個富足快樂的人生，「不會花錢，有福氣的是下一代。」

灣區 投資 退休

上一則

沙加緬度鬧區凌晨槍擊案 男邊跑邊開槍致6死12傷

下一則

緬懷祖德 敬獻心香 北加州齊魯會館春季團拜暨會長交接

延伸閱讀

灣區氣溫走高 7日熱浪來襲

灣區氣溫走高 7日熱浪來襲
「大家來逗陣」熱鬧登場 灣區數百僑胞同歡

「大家來逗陣」熱鬧登場 灣區數百僑胞同歡
金山灣區高犯罪率 民調：65%受訪者怕去市中心

金山灣區高犯罪率 民調：65%受訪者怕去市中心
多人競標抬高房價 灣區購屋現在最難

多人競標抬高房價 灣區購屋現在最難
BA.2 成美西主要傳播病毒株 灣區9縣日增約550至700例

BA.2 成美西主要傳播病毒株 灣區9縣日增約550至700例

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

2022-04-03 07:23
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
梁志豪被撞傷後，救護人員和警方趕到現場。（馬作林供圖）

疑發生爭執 屋崙華翁被人蓄意開車撞死

2022-04-01 02:15
萬波茶飲所有的茶都是台灣進口，室內裝潢也採現代文青風整齊清爽。(記者熊移山／攝影)

波霸茶飲 庫比蒂諾進入戰國時代 30多家店競爭

2022-04-02 02:14

超人氣

更多 >
他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」

他讚好市多貝果便宜又好吃 網推一口味「冷凍庫必備」
不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法

不是有儲蓄就好 想荷包滿滿要避免這6大NG存錢法
德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…

德男子為賣疫苗卡 混打90劑不同廠牌疫苗 下場曝光了…
物價漲 近千華人開車排隊領免費物資

物價漲 近千華人開車排隊領免費物資
俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁

俄處決大批烏克蘭平民 美已考慮加重制裁