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14記三分 勇士轟垮爵士 鎖定西區季後賽

記者劉先進 ／舊金山報導
湯普森瘋狂砍下36分，率領勇士逆轉獲勝。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森瘋狂砍下36分，率領勇士逆轉獲勝。（記者劉先進 ／攝影）

在最多落後21分的情況下，金州勇士2日晚末節打出18比0的衝擊波，以111比107逆轉猶他爵士，鎖定西區季後賽席位。這也是勇士自從2019年兵敗總冠軍賽以來，時隔三年再次殺進季後賽。湯普森和普爾（Jordan Poole）合計砍下67分，投進14個三分。

在進攻上，爵士利用突破傳球給底角投三分，傳給內線大個子戈貝爾（Rudy Gobert）等方式取分。油漆區內，爵士得到44分，比勇士多出16分。戈貝爾一人就拿到14分19籃板。米切爾（Donovan Mitchell）和康利（Mike Conley）均入賬26分。

勇士末節10分多鐘還落後12分。但勇士連續利用格林擋拆，讓湯普森或普爾三分投射，對位球員戈貝爾居然下沉禁區，並不干擾投籃，防守被勇士一舉轟垮。而爵士進攻時連續失誤，或傳球出界，或運球打在腳上，讓勇士打出18比0的進攻高潮，奠定勝局。普爾15中6，罰球7中7得到31分6籃板6助攻，連續第16場比賽至少得到20分。格林10分9籃板7助攻。

湯普森最近狀態不佳，上一場面對聯盟最強球隊鳳凰城太陽，三分10中1。但他本場三分17中8，得到36分5籃板2助攻。

教頭柯爾說，他對湯普森和普爾在球場上的技藝感到驚奇。格林在場上激情四射，維金斯和波特有條不紊的防守，充滿能量。球員在比賽中的表現難以置信。

柯爾說，湯普森狀態一直在起起伏伏，並不穩定。在情感上，湯普森非常想要拿到如同當晚的表現。他傾向於給自己一點壓力，這是球隊試圖幫助他的，讓他放鬆一點，明白有時不用逼得太狠，他只是希望馬上恢復一切手感，這並不可行。「我們已經看過無數次了。湯普森也會投出糟糕的球。我不認為他在投籃選擇方面有大的改進。但中距離投籃進球後，讓湯普森進入了一個節奏，然後他開始做那些不可能的事情。」

湯普森表示，他知道自己可以翻轉狀態。「今年會有起伏，我只是告訴自己，這是一場比賽，我將繼續前進。我告訴助理教練阿特金森（Kenny Atkinson），今晚會打出很棒的比賽，很高興言出必行。」

普爾說，在本賽季的此時此刻，每場比賽都很重要。但不可否認的是，更衣室裏的每個人都知道，這場比賽，勇士有一個特別的優勢，他們不打算讓勝利溜走。

勇士將在3日背靠背面對沙加緬度國王，在7日迎戰洛杉磯湖人，9日和10日背靠背對戰馬刺和醍醐。考慮到柯瑞還未復出，勇士進攻起伏不定，球隊還可能輸球，最終排名應該不低於第六名。

湯普森瘋狂砍下36分，率領勇士逆轉獲勝。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森瘋狂砍下36分，率領勇士逆轉獲勝。（記者劉先進 ／攝影）
勇士包夾爵士球員。（記者劉先進 ／攝影）
勇士包夾爵士球員。（記者劉先進 ／攝影）
格林入賬10分9籃板7助攻。（記者劉先進 ／攝影）
格林入賬10分9籃板7助攻。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
普爾砍下31分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森和普爾賽後慶祝。兩人合計轟進14記三分。（記者劉先進 ／攝影）
湯普森和普爾賽後慶祝。兩人合計轟進14記三分。（記者劉先進 ／攝影）

勇士 季後賽 柯瑞

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