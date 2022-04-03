我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

持B-2簽證來美工作 必遭拒絕入境 小心代辦入籍詐騙

川普轟拜登：為美帶來史上最糟時期 軟弱致烏局勢升級

美國房價漲幅45年罕見 矽谷加價百萬美元競標

中央社／舊金山2日專電
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）
根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的一年，舊金山灣區房市供不應求。（江宜芳提供）

根據房地產分析，去年至今是美國房價45年來漲幅最快的12個月，舊金山灣區房市需求強勁，購屋者加價競標，甚至加到比原價高出100萬美元成交。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發兩年多來，從去年開始，美國除了車市出現新車二手車齊飆漲的現象外，房市也發燒。

舊金山灣區有9個郡，典型獨門獨院的房子，賣價幾乎比屋主原開價再追加6%的價位成交。根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）追蹤自1995年的數字至今，從未這麼高。以去年底來說，這類房型均價是125萬美元。

某些特定地點搶標的情形更厲害，舊金山市區房子平均成交價比開價高出21%，矽谷聖克拉拉郡（Santa Clara）最後的平均成交價比開價高17%。而且房子幾乎在上市7天之內就成交，這也創下加州房仲協會統計「史上賣房最快速的紀錄」。

來自台灣、在加州帕羅奧圖（Palo Alto）擔任房地產經紀人15年的江宜芳（Emily Chiang）告訴中央社記者，舊金山灣區以矽谷為主的科技工作機會多、未來性看好，買房的需求依舊很大。

以去年帕羅奧圖某間上市開賣的房屋為例，土地面積6000平方呎（約169坪）、建坪1700平方呎（約48坪），賣方開價245萬美元，最後成交價370萬美元。

「加價100萬美元」以上才能買房的現象，江宜芳解讀為房市的「釣魚策略」，賣方開出比市場行情低的價格，讓更多人出價競標、衝高價錢，最後房子的成交價仍會反映市場行情。

「矽谷3房、一廁獨棟屋老房子，如果定價低於市場價20萬美元以上，很可能會有30多個人有興趣」，她提醒來自海外的買家、或口袋很深卻不了解加州房市的人要做好功課。

江宜芳告訴記者，尤其一些老舊的房子經過裝潢整理後，擺上漂亮的傢俱、賣相變得很好，吸引首購的年輕家庭或單身上班族，「直接入住、不必再花時間心力改裝房子」。

近日她觀察到一個有趣的特殊現象，她代售搜尋引擎龍頭谷歌（Google）總部山景市（Mountain View）附近一間聯排式住宅（town house），來看房的大多是首次購屋者，有6到7成的潛在買家是中國背景的年輕單身女性，她們在美國出生或來美念大學，到矽谷科技業工作，部分由父母陪同看屋。這和過去以男性工程師立業成家之後買房的市場狀況大不相同。

正當千禧世代在找首購屋，許多擔心美國的房貸利率會因為通膨因素提高，再加上美股震盪、把錢拿出來換成房地產的人增多，但是房源並沒有那麼多。

加價競爭讓許多需要房子的人感到挫折。加州房仲協會資料顯示，今年1月市場上的房源比兩年前同期少了4成。美國房價爬得比人們的平均收入快，去年年底時舊金山灣區僅有不到1/4的家庭有能力負擔購房的資金，買得起房子的人幾乎只有2012年同期的一半。

江宜芳進一步說明，2000年舊金山灣區買房一樣需要競標搶購，然而多數購屋者還能以貸款買房；2007年時，亞洲的資金進到美國，當時流行「全現金」購屋。

她觀察，這兩年，買不買得到矽谷的房子，取決於是否有充裕的現金、高自備款，外加「快速決定」的魄力，不然在這波買房的起點可能就出局了。

調查發現，美國加州房價的漲幅超過薪水，2021年底買得起房子的人幾乎只有2012...
調查發現，美國加州房價的漲幅超過薪水，2021年底買得起房子的人幾乎只有2012年同期的一半。（江宜芳提供）

舊金山 加州 灣區

上一則

穆林參選聯邦眾議員 華裔領袖辦籌款餐會支持

延伸閱讀

波蘭願在境內部署美國核武 如果美開口就答應

波蘭願在境內部署美國核武 如果美開口就答應
放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證

放棄美國籍需慎重 再入境要申請簽證
新任美國公民領導力總裁 李建推2任務

新任美國公民領導力總裁 李建推2任務
加州企業多元化立法 被裁定違憲

加州企業多元化立法 被裁定違憲
州長緊急服務辦公室將於加州五城市地震防災宣導

州長緊急服務辦公室將於加州五城市地震防災宣導

熱門新聞

由Stacker最新發布加州富豪榜名單，前十名富豪中，華裔黃仁勳排名第四位。（臉書官網）

華商晉升為加州最富有的億萬富豪第四名

2022-03-31 15:39
圖為普亭。（視頻截圖）

前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

2022-03-29 21:01
攝影師正在整理後車廂的攝影設備，突然被劫匪襲擊。（推特截圖）

攝影師雙子峰遭持槍搶劫 過程被其他遊客全程錄製

2022-03-27 18:45
屋崙今年初有580棟房屋以高於定價至少10萬元售出，占當地總售出房屋比率29.8%。(Getty Images)

加價逾10萬元搶房 灣區3城市比率冠全美

2022-03-28 02:10
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）

藝妓回憶錄拍攝地 加州最古老日式花園櫻花盛開

2022-03-27 18:45
氣象預測，灣區27日晚上起會開始下雨。（美聯社）

灣區將出現今年以來最大一場暴風雨

2022-03-26 02:18

超人氣

更多 >
專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化

專家：美房價續飆漲 比市場預期快 正在泡沫化
紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁

紐約護士網路約會遭先殺後姦 兇嫌或終身監禁
俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生

俄媒：普亭不如宣傳生龍活虎 浸泡鹿茸浴養生
俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅

俄精銳空降部隊指揮官陣亡 BBC：形同普亭快打計畫破滅
港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成

港學者提醒注意Omicron新變種XE病毒 傳播率高一成