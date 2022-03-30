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聖荷西市獲歡迎多元種族城市認證

記者熊移山/ 聖荷西報導
聖荷西市政府3月29日接獲由歡迎美國(Welcoming America)的非營利國家組織，頒發「歡迎多元種族認證」(Certified Welcoming)。(圖翻攝自網路)
聖荷西市政府3月29日接獲由歡迎美國(Welcoming America)的非營利國家組織，頒發「歡迎多元種族認證」(Certified Welcoming)。(圖翻攝自網路)

聖荷西市政府3月29日接獲由歡迎美國(Welcoming America)的非營利國家組織，頒發「歡迎多元種族認證」(Certified Welcoming)。這是加州第二座城市，也是全國第 13 個城市被授予這項榮譽。歡迎美國是一個非營利、無黨派的組織，所頒發的認證是代表著這個城市政策和計劃，反映出他們價值觀和對移民包容的承諾。歡迎美國這個組織相信，所有人包括移民在內都是有價值的貢獻者，對社區的成功和共同的未來至關重要。

聖荷西市長李卡多(Sam Liccardo) 親自的宣布這項消息，他表示自 2019 年以來，種族平等辦公室(The Office of Racial Equity)一直致力於製定聖荷西的歡迎計劃(San Jose welcoming plan)，該計劃為聖荷西移民提供多方面信息和資源。「移民為我們的社區做出了巨大的經濟貢獻，豐富了我們的文化，激發了我們的創新，重振了我們對自由的集體熱情」。市長也強調這項歡迎認證也是對市府在公民、社會和經濟生活的各個方面評估的結果。聖荷西是加州第二個獲得認證歡迎地位的城市，也是全國第 13 個城市。

聖荷西 移民 加州

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