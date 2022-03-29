前美駐烏大使：俄羅斯停戰靠這招「保持普亭自尊心」

圖為普亭。（視頻截圖）

俄羅斯 和烏克蘭 29日的和平談判出現進展。烏方官員表示，準備宣布永久中立，應俄方要求放棄加入北約的前景。同時，烏克蘭希望以此換取一些國家的安全保證。而俄方說，將大幅縮減在基輔周圍的軍事活動。

在加州聯邦俱樂部（The Commonwealth Club）的論壇上，前美國駐烏克蘭首都基普大使約萬諾維奇( Marie Yovanovitch )說，要讓俄羅斯休戰，一種可能是，讓普亭 找到方法解除軍事手段，同時保持他的自尊心。

約萬諾維奇表示，回看歷史，2008年，俄羅斯入侵克魯吉亞，2014年吞併烏克蘭的克裏米亞地區，2022年、入侵烏克蘭。這些都說明，俄羅斯歷史上的擴張主義欲望，是為了破壞全球秩序。國家有主權的秩序、遵守規則對普亭不起作用。因為他有一個並不好的經濟系統，不起作用的政治制度。他沒有任何東西可以吸引盟友或民眾加入。因此，他需要摧毀外在的東西，使自己處於一個更好的位置。

普亭和其他專制者所希望的強權即公理的想法，讓全世界的民主國家感到非常不安，因為基於規則的秩序遠非完美，但儘管如此，它已經迎來了70年來無與倫比的繁榮安全，和世界大部分地區的自由。「我們需要確保維護它。也許需要一些改革，美國和北約以及其他國家，已經談到需要改革一些國際機構，但由著普亭的意思，建立一個由他這樣的人制定規則的世界，對美國沒有好處。」

俄羅斯是全球性大國，也是核大國。約萬諾維奇最擔心的是，普亭可能會加倍使用大規模殺傷性武器，比如戰術性的核彈。這顯然會出現死亡和破壞，將是一個巨大的悲劇。

約萬諾維奇說，大家沒有水晶球，不能預測未來。她不清楚是否有人真的能洞察到，普亭到底在說什麼。「他周圍的人是否知道他在想什麼，他的心靈在哪里，如果他有心靈，他想去往何方。而且我也不確定他是否知道，自己到底想怎麼樣？普亭有一些空洞的暗示和威脅，比如俄羅斯擁有核力量的事實等。那是一個威脅嗎？是一件真正嚴肅的事情嗎？或者他只是在玩弄大家？在某個層面上，威脅是有效的。這已經引起西方的注意，因為核威脅尤其嚴重。另外還有化學武器問題。」

她說，是否有一種可能，普亭可找到一種方法來解除軍事手段，保持一些他的自尊心，這樣就可以停止戰爭和殺戮，至少停火，雖然不是持久的和平。但當然，最終目標是持久和公平的和平。我們能做到嗎？或者，他在總統的位置上，就像一隻受傷的野獸。貌似他沒有太多的社交甚至工作上的互動。是否會採取另一種策略，比如核武器？這有點令人害怕。

約萬諾維奇表示，作為一個外交官，總是充滿希望。俄羅斯和烏克蘭一直在進行談判，還將會有另一輪談判。烏克蘭總統澤連斯基已提出，關於他可能願意接受的初步想法。這是否可能以某種方式推動和平，須拭目以待。

俄烏談判，需要記住的關鍵一點是，俄羅斯不是一個民主國家，只有一個人對最終解決方案的看法一錘定音。但烏克蘭雖然有很多缺點，它是一個民主國家。烏克蘭人民需要對任何外交解決方案感到滿意，否則方案將不成立。澤連斯基本人已認識到這一點。他說，必須要有全民投票來批准談判方案。因此，如果人民同意方案，烏克蘭將有一個持久的和平。但這會使談判變得更棘手。因為民眾會影響如何進行談判，以及談判的要素是什麼。