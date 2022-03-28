中美關係專家：烏俄戰爭讓中國更不願意武力解決台灣

劉亞偉分析中美關係與國際現勢。（記者李榮／攝影）

來自紐約的華美協進社（China Institute）日前在洛斯蓋圖綠野山莊舉辦活動，該會理事華蘇惠向社區介紹華美協進社近來的發展與未來方向，名廚甄文達（Martin Yan）也到場表演烹飪。另外，當天也邀請到卡特中心（The Carter Center）高級研究員劉亞偉（Yewei Liu）針對中美關係舉辦講座，劉亞偉認為，俄烏戰事之後，美方的態度與應對也讓中國知道如果出兵武力統一的後果，烏克蘭俄羅斯 的事件讓中國更謹慎。

劉亞偉是美國中國問題的學者，長期負責卡特中心與中國學術機構的合作，曾多次陪同卡特總統訪問中國，並會見中國最高領導人。

劉亞偉指出，中國一直希望解決台灣的問題，統一中國；先前中國的領導人也明確表示，在2049年之前（及建國百年）之前是統一的大限，必須處理台灣問題。不過，從美國的角度來說，美國也不會坐視不管台灣。

他表示，俄羅斯與烏克蘭的戰爭，中國政府一直在密切的觀察。不過西方對於俄羅斯的反應，但從包括美國在內對於俄羅斯的態度，也讓中國更為謹慎。

華蘇惠則介紹，華美協進社在1926年就在紐約創立，當時是由中國著名教育 家胡適等人共同發起成立，經費是來自滿清時代的庚子賠款。協進社的宗旨是讓中國人來教育美國，認知真正的中國，也是歷史悠久在美介紹中國的非營利機構。

她表示，華美協進社是一個溝通的平台，讓美國人與中國人互相了解；這幾年來也透過成立烹飪中心、介紹中國美食等方式，促進中美關係。未來希望在美國各地一起合作，創建一系列活動與展示，加強中美雙方的溝通與對話。