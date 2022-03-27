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藝妓回憶錄拍攝地點、加州最古老日式花園櫻花盛開

記者李榮／薩拉度加報導
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）
櫻花季時的箱根園非常迷人。（記者李榮／攝影）

近日矽谷春光明媚，路旁隨處可見百花盛開。但如果要賞櫻花，最好的去處之一其實是位於薩拉度加的箱根園（Hakone Gardens）。箱根園裡有許多棵櫻花樹，並且是不同的品種，今年的櫻花開得非常茂盛，現在正是賞花的時節。箱根園基金會（‎Hakone Foundation）副主席、薩拉度加前市長朱淑玲等人指出，每年的櫻花季都是箱根園最美的時節之一，希望民眾前往欣賞感受。

朱淑玲介紹，箱根園座落在半山上，佔地18英畝，於1916年開始建造，至今已有100多年的歷史，可以說是加州最古老、也是最美麗的日本花園。園中有座很大的水塘，塘中養有各色錦鯉，也是觀賞錦鯉的好去處。水塘邊植有各色品種的鳶尾花，春天更是賞鳶尾花的好時節，「除此之外，園中建有一座紫藤花架，就蓋在水塘邊，現在正開滿了一串串的紫藤花垂掛在碧水池畔。」

她表示，箱根園花園中的亭台樓閣、小橋流水、飛瀑流泉、曲徑通幽，景色宜人。由於箱根園古色古香是典型的日本花園，當年「藝妓回憶錄」曾在這裡取景，「走入園裡，一眼就可見到一株株美麗的櫻花，大片大片的櫻花開滿枝頭亭亭如蓋，有粉白、粉紅、淡紅等各種色彩，非常好看。走在櫻花樹下，穿梭在花園裡，除了抬頭看櫻花，低頭滿眼可見五顏六色的杜鵑花。園中的杜鵑花，品種繁多，目前也正是盛開的季節。」

朱淑玲說，箱根園有很寬廣的停車場，停車十分方便，歡迎民眾前往。開放時間：周一至周六上午10時到下午5時。周日上午11時到下午五時。從現在到4月15日，晚間也開放，從下午5時30分至晚上9時，但需要網上預約。 詳情可上網查詢 ：www.hakone.com，或電話查詢408-741-4994。

箱根園在春暖花開時節非常美麗。（記者李榮／攝影）
箱根園在春暖花開時節非常美麗。（記者李榮／攝影）
亭台樓閣、小橋流水、飛瀑流泉、曲徑通幽，景色宜人。（記者李榮／攝影）
亭台樓閣、小橋流水、飛瀑流泉、曲徑通幽，景色宜人。（記者李榮／攝影）

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