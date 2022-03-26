遭遇疫情和暴雨 赫斯特城堡整修後五月重開

赫斯特城堡疫情期間關閉，去年又遭暴風雨破壞。 （電視新聞截圖）

加州 著名的赫斯特城堡（Hearst Castle）在因疫情及嚴重的暴風雨破壞而被關閉兩年後，將於5月重新向公眾開放；關閉期間城堡已進行耗資1370萬元的翻新整修。

這座宮殿式住宅是由媒體大亨赫斯特（William Randolph Hearst）在俯瞰太平洋的牧場土地上建造的，其建築可追溯到1919年。根據加州州立公園 的介紹，這座由著名建築師摩根（Julia Morgan）設計的位於聖路易奧比斯波縣的城堡，包括一個有115個房間的主房，以及賓館、遊泳池和栽培花園；其陡峭、彎曲的通道在2021年被一股大氣河即由太平洋上吹來的強烈風暴雨 所破壞。

據州政府官員說，這條通道長5英哩，從太平洋海岸直達海拔1650英尺的山頂，工程人員過去十個月對通道進行了 「重建和重新設計」。該翻新項目包括更換並擴大被暴雨破壞的二十年代的粘土道路，一些歷史性的石頭擋墻也被手工修復。

赫斯特城堡每年接待約85萬名遊客，這意味著每年約有2萬2000輛公交車駛過該通道；在夏季旅遊旺季，有時車次的頻率高達每10分鐘一次。

「Hearst城堡是加州的財富，我們很高興能重新開放這個奇跡，讓公眾以安全和負責任的方式來享受它。」加州州立公園主任金特羅（Armando Quintero）在一份新聞稿中說。「我們相信，這些對道路設施的千載難逢的維修和改進，將使無數代人從中受益。」

赫斯特城堡將於5月11日重新開放。