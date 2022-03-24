加稅打房？加州議員提案七年內賣房收額外增值稅

房地產價格在疫情之後普遍暴漲，加州眾議員伍德提案加收額外資本利得稅。（記者李榮／攝影）

為對付狂飆的房地產 價格，加州 眾議員伍德（Chris Ward）提出AB1771法案，提案中針對房產持有者如果在七年之內賣房，將加收最多25%的資本利得額外附加税，不過該提案也引起廣泛的爭論。

根據代表加州眾議院第78區的伍德所提出的法案，自2023年1月1日起，對於購屋內三年就出售的業主，將額外徵收25%的資本利得稅。之後持有時間愈長、額外稅遞減，一直到七年之後賣房，才不用課徵額外資本利得稅。

依據伍德所稱，像是翻新房屋再售出的投資 行為，助長了住房的危機。而他所提出的AB1771法案，對於轉手賣房者課以額外的所得稅，將使普通人再次有機會擁有房屋。

伍德認為，許多短期的投資者進入房屋市場，推高了房產的價格。

不過，依照目前的草案，該額外的稅率並沒有區分自住房與投資客。另外，也有反對者認為，目前的高房價是因為房地產庫存不足、現金相對貶值，以及熱錢多、利率低等因素，額外的稅賦反而有可能導致賣家惜售，造成更進一步讓已經緊俏的房地產庫存更為稀缺。同時，若法案通過，自住買家換房時也可能會因此而延後釋出原先的住房，加劇減少地產市場的活絡。