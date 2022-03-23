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前加州衆議員朱感生 公開支持永久使用夏令時間法案

記者熊移山/ 密爾比達報導
目前準備競選第25加州眾議員的朱感生今天召開記者會，公開支持永久使用夏令時間法案。（記者熊移山/攝影）
目前準備競選第25加州眾議員的朱感生今天召開記者會，公開支持永久使用夏令時間法案。（記者熊移山/攝影）

加州衆議員朱感生今日召開記者會，針對日前佛羅里達州共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio) 所提出的「永久使用夏令時間法案」(sunshine protection act)表示支持，並且希望全民都能重視這項法案，寫信或傳真給眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），希望這項議題能早日列入議會討論議題。

夏令時間(Daylight Saving Time)也稱為日光節約時間。主要是因為高緯度地區，夏季太陽升起時間比冬季早，所以為了充分利用夏季的日光節約照明用電，在天亮早的夏季會人為將時間調快一小時，實行夏令時間。而當冬季來臨，再撥回原來的標準時間（Standard Time）。

今年的夏令時間是在3月12日做了調整，預計在11月6日再調回來標準時間，因為這一條法案是在上世紀70年代由總統簽署通過的，長期以來困擾著很多民眾，每到時間更換就出現緊張焦慮、睡眠調整適應等問題，嚴重的還會因睡眠不足發生意外。所以這次回鍋參選第25加州眾議員的朱感生聽到這個消息後表達自己支持這一項攸關的民眾生活的法案。

加州 眾議員 共和黨

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