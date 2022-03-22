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台灣建中機研校隊 首度參加矽谷FTC機器人大賽

記者熊移山/ 佛利蒙市報導
機器人編號8020 是2019年建中機研社註冊時的編號，也就是2019年時全球已經有八千支隊伍登記參賽。圖中的機器人示範本次比賽規定中的投籃動作。（記者熊移山／攝影）
機器人編號8020 是2019年建中機研社註冊時的編號，也就是2019年時全球已經有八千支隊伍登記參賽。圖中的機器人示範本次比賽規定中的投籃動作。（記者熊移山／攝影）

2019年才成立的台灣建國中學的機器人研究校隊( C.K. Robotics)，原本在2019就有機會來美國比賽，但因為疫情的關係比賽中止。今年是在3月4日的FRC台灣首場區域賽中，拿下了工程啟發獎，並取得全球FRC總決賽(FIRST Houston Championship)的門票。3月23日開始一連四天的比賽，是在加州戴維斯加利福尼亞大學(UC Davis)沙加緬度的FRC機器人競賽區域預賽，這次前來參賽的目的是為了4月份在德州休士頓總決賽前的熱身賽，同時可以觀摩並吸取與其它隊伍比賽的經驗。

FRC機器人競賽是美國非營利組織FIRST於1989年創辦。針對全球高中職學生的工業等級機器人競賽。FRC是全球最知名，難度等級最高的機器人競賽之一。這項機器人比賽的項目每年都不一樣，主辦方會在每年一月第2個周六公布比賽內容，讓參賽隊伍大約有6個星期的時間，製造符合比賽要求的機器人。本次的規定機器人重量不能超過56公斤，機器人要追蹤不同高度的籃框投球獲取積分，以及攀爬四根欄杆的階梯，最高的階梯是2公尺31公分。但因為疫情的關係不對外開放，有興趣的民眾可以隨時關注本報即時新聞。

疫情 加州 德州

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