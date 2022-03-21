北加佛利蒙遊民住房計畫延燒 居民：規定不周 引狼入室

居民翻出規定，認為該項目恐怕會引起毒品問題。（記者李榮／翻攝）

佛利蒙Motel 6家居鑰匙（Homekey）遊民 住房項目在社區持續延燒，反對該項目的居民指出，其中最主要的原因是擔心該項目會帶來猖獗的毒品 交易，另外有精神問題的遊民也會對當地公共安全，尤其是老人和兒童的生命造成威脅。不過，也有部分居民與社居領袖支持該項目，例如之前市議員邵陽就認為社工會篩選入住的居民，如果繼續吸毒，會被逐出「Motel 6」。

不過，部分反對該項目的居民們21日指出，依照家居鑰匙（Homekey）的章程，拿到Homekey經費的前提之一，就是要實行所謂的「Harm Reduction」，也就是「減輕傷害」計畫。居民最擔心酒精與毒品問題，而該章程有兩條直接跟酒精和毒品相關。其中第七條就明文規定，吸毒的居民是不可以被驅逐出。第十條則是介紹減輕傷害的概念，要求接受並允許癮君子的吸毒習慣這一現實，並教育他們如何安全使用毒品，而並非強行戒毒、避免高風險的行為。只有在癮君子自願戒毒的條件下，才會提供他們戒毒治療。

另外，反對項目的草根組織也表示，負責遊民酒店項目的人力服務部在回答居民提問時答到，假如居民在自己的居所裡面使用毒品甚至進行毒品交易，他們還是可以享受其他有居所的市民都可與享受到的隱私權：例如沒有人有權利去探他們的隱私，就算有非法毒品買賣交易，也需要恰好被警察看到才能被捕。

「很顯然，這些章程與說法非常矛盾。」居民認為，家居鑰匙（Homekey）經費使用的其中一個條件等於是要允許癮君子繼續，不但不可以拒絕他們的入住，還不可以強行要求戒毒或是設立戒毒目標。1月18日的市議會的職員報告裡面，並沒有提到「harm reduction」字眼，「市民很好奇，到底是議員和市長在沒有完全瞭解獲得項目經費前提的情況下，就一致通過了申請項目經費？」

反對該項目的居民認為，只要是項目與「harm reduction」有關聯，就是對毒品犯默許的邀請。特別是該Motel 6這裡交通便利，人口密集，周遭有學校、居民區和老人公寓，「對於毒品交易集團來講，是再好不過的市場。而對當地居民來說，無異於引狼入室。」

反對項目的草根組織表示，大家支持低收入住房和幫助遊民，但是堅決反對毒品氾濫，也會動員一切草根力量，希望能還長者與孩子的安寧，社區居民一起共同保衛家園。另外，也期待市政府不要忽視居民安全，「很多無家可歸人士會流落在街上，毒品問題就是讓他們深陷其中的主要原因，如何協助他們真正擺脫困境、恢復正常生活是一個社會問題，我們認為給這些人一個縱容繼續吸毒的環境，是不可能幫他們真正走出困境的。政府和社會應該採取更有效的措施協助有毒品依賴問題的人戒掉毒癮，並且提供謀生技能幫助，找回恢復正常生活的能力與信心。」

家居鑰匙計畫是加州 政府在2020年6月撥款120億元解決無家可歸的政策方案。至今整個加州已經執行了94項家居鑰匙計畫，成功建造出6000多套經濟適用房，提供給無家可歸的遊民居住。佛利蒙在當時第一輪的申請案並沒有加入家居鑰匙計畫項目，但在去年9月州政府又針對灣區家居鑰匙計畫專案提供了第2輪撥款金額、約為2億元。佛利蒙也在年底進行評估後，今年年初擬訂計畫並在1月18日的市議會通過申請案，向州政府申請4020萬的補助金。