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加州「廢除死亡稅法案」 華人呼籲簽名支持

李榮
華人呼籲簽名支持「廢除死亡稅法案」。（義工提供）
華人呼籲簽名支持「廢除死亡稅法案」。（義工提供）

加州在2020年以通過19號提案，收緊父母轉讓物業給子女的優惠。部分華人認為該法案恐導致兒孫在繼承房產後負擔暴增，希望能夠推翻該法案，最近正在各地擺攤、徵集簽名。

義工桂弘芳（Alice Kwei）表示，19號提案對於孩子繼承父母房子時極大不利，而且她認為當時這部分的宣傳和解釋不多，可能許多人沒有注意到法案的影響。義工必須在4月15日之前徵集到足夠的簽名，推動該法案的廢除公投

「以前，兒孫繼承父母的房產時，同時也繼承父母原有的房產稅。但是19號提案在通過實施後，繼承的房產必須以市價作為房產稅的標準。由於加州房價增值迅速，兒孫繼承時可能會面臨到房產稅增加幾十倍，許多兒孫會因無法負擔龐大的房產稅，而迫使必須出賣父母辛苦一輩子留給他們的房屋。」桂弘芳舉例，假設父母30年前以10萬元買入房子，房產稅一年或許1000多元；房子現價2百萬元，一旦父母過世，兒孫的房產稅一年大約2萬元，漲了20倍。可是，加州的中等家庭收入大概是7萬5000元，許多孩子無法負擔2萬元的房產稅。

她進一步表示，以目前19號提案的規定，除非繼承人在一年內搬入繼承的房屋，而且那棟房屋必須是父母或祖父母原來的自住屋 (primary residence)，才能繼續繼承原來房產稅的一部分福利，而且超過100萬價值以上的部分不能豁免，仍需要以重新估價後市價的房產稅增收。其他非自住屋完全沒有豁免額，屋主面臨巨大的房產稅。另一方面，稅金的提高，其實也會增加房租，間接將負擔轉移到租客。租客無法負擔時只好搬離加州。

反對19號提案的陣營從去年底開始發起請願簽名運動 （petition），提議廢除對於繼承房產的重新估價。簽名運動稱為「廢除死亡稅法案」(Repeal the Death Tax Act)，由在沙加緬度的保護加州納稅人利益團體Howard Jarvis Taxpayers Association推動。義工必須在4月15日前必須收到150萬加州選舉人的簽名，才能將這法案列入今年期中選舉，交付公投。

「這個法案不會廢除當初19號提案中廣受宣傳對於弱勢群體，如山火受害者、殘障者、老人等在加州內搬家仍可保有原來低房產稅的福利。」桂弘芳介紹，法案內容詳情可查詢 hjta.org/RepealTheDeathAct。可是目前簽名遠遠不及150萬，希望大家響應簽名。

簽名方式如下：一、進入網站後按「PICK UP PETITION AT THESE LOCATIONS」，聯絡附近的義工拿表格，或者義工可到住處簽名。二、在網站按「GET THE PETITION BY MAIL」要求表格郵寄到家，填好後4月15日前寄回。

她表示，法律規定這類請願表格必須原件郵寄，不能用電子表格簽名，複印表格也無效。一張表格可填6個簽名，只限加州註冊選民簽名，地址必須和選舉註冊的地址一樣。每張表格限於一個縣，不同縣的簽名必須分開表格。寄回表格前，請清楚填入縣名（county name），底部的 DECLARATION OF CIRCULATOR可由寄的人填好，整份表格才有效。表格寄回Howard Jarvis Taxpayers Association, 921 11th Street, Suite 1201, Sacramento, CA 95814。

北加南灣附近居民可聯絡義工電郵[email protected]或電話650-866-9661。義工會在以下地方擺設簽名桌：3月25（周五）2時至2時30分，Posh Bagel (310 Main St., Los Altos) 。3月26日10時至下午2時庫比蒂諾Safeway右門口（20620 W. Homestead Road) 。接下幾周各處簽名時間、地點可能增加，可上網ForCalifornians.com上方按 PETITION SIGNING SITES或電話聯絡查詢。

華人呼籲簽名支持「廢除死亡稅法案」。（義工提供）
華人呼籲簽名支持「廢除死亡稅法案」。（義工提供）

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