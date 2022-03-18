我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白宮：拜登明告習近平 援助俄羅斯會有什麼下場

紐約市新衛生局長：BA.2毒株迅速蔓延 但無須恐慌

科技業斜槓跨足食品業 從矽谷賣到南加 目標全美市場

記者江碩涵／灣區報導
Anthony Wu從商用手搖飲原料作為切入點，開始正式跨足食品業。（記者江碩涵／攝影）
Anthony Wu從商用手搖飲原料作為切入點，開始正式跨足食品業。（記者江碩涵／攝影）

疫情不僅改變了大家生活方式，也帶動貿易產業興起。北加矽谷食品商Sufoo Life近來引進許多台灣好物，除了在各網路電商、亞洲超市能看到外，也成立自己的台灣食品零食概念店「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全，掀起矽谷主婦們的搶購熱潮。

意外的是，Sufoo Life創辦人Anthony Wu是科技業背景，在半導體科技業工作了10多個年頭。2012年開始，他因為工作在台美兩地奔走，當時發現許多在美國的台灣友人，每次都託他從台灣帶食物、禮盒回來，引起他的好奇心，才發現在美國的台灣人，有多麼思念家鄉味。

Anthony Wu說，當時的美國矽谷雖然已有不少華人超市和餐廳，但不像現在，有這麼多亞洲或台灣食品可供選擇，他看到了商機。2016年他毅然決然離開正夯的半導體業，正式跨足食品貿易商，並且從商用手搖飲原料作為切入點，正式成立「Mike tea factory」。他笑說，當時把所有家產都梭哈了，就為了背水一戰，完全跨入新的產業。

當時的手搖飲市場正在茁壯，也有許多台灣知名手搖飲料店陸續拓展來美，營業用的原料商機無限。Anthony Wu除了賣原料，同時也賣技術，如何指導店家泡出最好喝的茶飲，也是他的使命。除了手搖飲原料外，Sufoo Life也開始引進台灣的食品，鋪貨到各大超市通路販賣，不過2020年疫情爆發，也改變了人們購物的習慣。

疫情不只是危機，同時也是轉機。Anthony Wu說，原本公司營業額的比重是餐飲商用原料約7成、零售食品約3成，但疫情過後反而零售食品的銷售業績爆炸性成長，尤其人們開始轉向熱愛團購、網購或是去精緻小店購物，帶動了食品零售的需求量，2020年的業績比前一年增加了2.5倍，食品零售的占比已成長為全年業績的7成。

不僅如此，Sufoo Life也在2021年正式轉虧為盈。Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看到台灣中小企業、食品加工廠外銷食品商機。最好的例子就是炸雞排粉套組，當時台灣有個專門批發醬料給店家的廠商想請他銷售辣椒醬到美國。

他評估過後發現，只賣辣椒醬可能會賣不動，但如果直接包裝成「雞排懶人包」，讓消費者可以在家自己從醃肉、裹粉到下鍋炸一氣呵成，可能是個賣點。這個主意果然促成了主婦們熱烈購買，去年光是炸雞排粉套組，就賣了至少1萬盒，業績強強滾。

Sufoo Life現在事業範圍不僅在北加矽谷，去年底已在南加開了概念店，今年中也即將在矽谷正式開店，未來不排除繼續往東岸和美國更多地方擴展，不僅讓更多在美華人吃到家鄉食品，同時也讓台灣好物有機會外銷到美國，讓更多人看到。

Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網...
Sufoo Life在2021年開了「iTaiwan Foods 台灣美食團購網概念店」，就像台灣柑仔店一樣，零食、甜點、冷凍食品、泡麵一應俱全。（記者江碩涵／攝影）

Sufoo Life創辦人Anthony在2016年時把家產全部梭哈，建置了食物...
Sufoo Life創辦人Anthony在2016年時把家產全部梭哈，建置了食物倉儲設備，背水一戰。 （記者江碩涵／攝影）

Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看...
Anthony Wu說，他不僅看到在美國的華人們對家鄉食品的需求，重要的是他也看到台灣中小企業、食品加工廠外銷食品商機。最好的例子就是炸雞排粉套組。（記者江碩涵／攝影）

矽谷 疫情 華人超市

上一則

積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化

延伸閱讀

美國統一公司發表酸菜包來源聲明

美國統一公司發表酸菜包來源聲明

哥大政治系教授：美國可利用俄烏戰爭緊張制衡中國

哥大政治系教授：美國可利用俄烏戰爭緊張制衡中國
華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃

華郵：川普破壞移民制度拜登卻未改進 烏克蘭難民遭殃
聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界
北加矽谷山景城兩嫌CVS搶劫 大肆搜刮要店員開保險箱

北加矽谷山景城兩嫌CVS搶劫 大肆搜刮要店員開保險箱

熱門新聞

灣區住房危機深重，房東與房客都陷入困境。（本報資料照片）

灣區住房危機嚴重 房東租客同陷困境

2022-03-14 02:20
政治觀察家楊俊龍認為，俄羅斯若強吞烏克蘭，恐怕像是吞了活魚進身體，「麻煩的開始」。（記者李榮攝影）

楊俊龍：俄若強吞烏克蘭 像是吞活魚進身體 麻煩的開始

2022-03-13 19:14
多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西珠寶店遭9蒙面歹徒搶劫 居民：矽谷怎變第三世界

2022-03-17 15:08
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
灣區房價上揚。富裕社區的普通房屋，可以100萬元溢價售出。(Getty Images)

灣區房價一路上揚 買房需加100萬預算

2022-03-14 02:00
兩名嫌犯進入CVS大肆搜刮，還要求店員打開保險箱。（山景城警方提供）

北加矽谷山景城兩嫌CVS搶劫 大肆搜刮要店員開保險箱

2022-03-15 19:35

超人氣

更多 >
華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照

華裔花滑女將劉美賢父女 遭中國特工騷擾、索要護照
中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願

中官媒：習近平指中國反對戰爭 拜登提三不一無二願
86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」

86%俄人挺繼續侵歐 民調揭「最想打這國」
英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰

英媒：普亭9種驚悚症狀 暗示他瀕臨崩潰
3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束

3年來首見 房貸利率衝破4% 超低利率時代已結束