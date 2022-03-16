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金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職聘書

李榮
金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職的聘書。（記者李榮／攝影）
金山灣區頒發新、續任僑務榮譽職的聘書。（記者李榮／攝影）

舊金山辦事處及金山灣區華僑文教中心15日晚間在密爾比達舉辦新、續聘的僑務榮譽職聘書頒發儀式，由駐舊金山辦事處長賴銘琪代表僑務委員會頒發，感謝多位僑領對於僑社長期的貢獻，也賦予他們繼續幫助台灣，站上世界舞台責任。

駐舊金山辦事處長賴銘琪表示，他從事外交工作30年，充分體會到僑務榮譽職人員對外交及僑務工作上的重大幫助。特別是僑務榮譽職人員非但沒有支薪，平日各種僑務活動還要出錢出力、捐錢支援活動，精神著實令人感佩。這次的新、續聘僑務榮譽職人員，共有21人，每位都在僑社盡心盡力，堅定支持中華民國台灣。

賴銘琪表示，政府涉外事務及僑務工作經緯萬端，僑界的支持是推動政府涉外及僑務工作最重要的力量，僑胞更是台灣重要的資產。期許榮譽職續秉初衷，繼續給予駐舊金山辦事處及僑教中心支持，共同為增進台灣福祉、促進僑社和諧繁榮及提升中華民國在國際能見度攜手努力。

這次新聘及續任的僑務榮譽職人員包括僑務委員：鍾振乾、王龍文、李漢文、李文雄、 吳怡明。僑務諮詢委員：林身影、陳潤吾、葉雲河。僑務顧問：林錦堂、林慶順、葉俊雄、呂芳雲、 林茂聯、陳安南。僑務促進委員: 鍾瑪莉、吳建賢、周典樂、詹葳蓮、 陳亳蕙、李姍瑩、吳家宇。

舊金山 中華民國 灣區

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