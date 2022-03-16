短時間內三度遭搶 九名蒙面歹徒闖入聖荷西珠寶店搜刮

多名歹徒闖進珠寶店，一陣打、砸、搶。（電視新聞截圖）

聖荷西 「Eastridge Mall」百貨公司的珠寶店「J and Huss Custom Jewelry」遭八到九名蒙面歹徒闖入，強匪拿著大搥子，一進門就對著展示櫃猛敲，搶走大批的高價珠寶。被搶珠寶店的店經理無奈的表示，這次已經是該店幾個月來第三次的搶劫、或者遭企圖搶劫，「我們實在不知道該怎麼辦。」

該搶案發生在本周一約11時許、賣場正開始營業時。幾名歹徒進入店內後，不但拿的大搥子與其他工具破壞玻璃展示櫃搶劫，甚至還將店員推倒在地。搶匪洗劫該店後，隨即帶著贓物逃逸。

歹徒在做案時，都穿著帽T、戴著口罩，搶劫的過程非常快速。

珠寶店店經理Ali Kahn指出，這已經是幾個月來該店第三次遭到搶劫、或者企圖搶劫的情況，「我們靠賣這些珠寶維生（但又被搶了），我們真的很無助，真的不知道該怎麼辦了。」

搶匪下手的過程都被店內的監視系統拍下，賣場內的閉路電視也掌握到一些畫面。聖荷西警方表示，搶匪約有八、九人，不過至目前為止並沒有進一步的消息可以透露，目前也尚未掌握特定嫌犯。

對於各種搶案猖獗的情況，許多民眾都覺得實在荒唐。住在Eastridge Mall附近的華人Aaron Chen就表示，治安幾乎已經到了匪夷所思的境界，「打、砸、搶的事情到處都在發生，政府到底在做什麼？好好一個加州 ，又是這麼富裕的矽谷，怎麼好像第三世界國家一樣，一付沒有法律的樣子，（搶匪）要什麼直接就去搶就是了？」

另一位經常去該賣場的社區居民陳昌也表示，自己住在附近十多年，雖然東聖荷西有部份的區塊比較不安全，但整體來說應該還可以，特別是賣場附近都有保全與警察 巡邏，沒有想到居然又發生這種搶案，「實在非常誇張，希望治安能有所改變。」