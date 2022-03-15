舊金山布里德訪歐洲 尋求支持舊金山經濟復甦

布里德一行訪歐洲，目的是為了經濟重啟振興舊金山的國際旅遊業務。 （記者李怡/攝影）

舊金山 市長布里德，週一晚上與舊金山國際機場 、市旅遊局官員一起出訪歐洲，目的是為了經濟重啟振興舊金山的國際旅遊業務。本次出行，作為市長城市訪問計劃的一部分，布里德一行將訪問倫敦、布魯塞爾、法蘭克福和巴黎，期間她將與當地航空公司、機場工作人員和領導人會面，以促進舊金山與歐洲旅遊業務的擴大合作發展。

據市長辦發文表示，預計歐洲市場將引領美國旅遊業的複興，舊金山國際機場是 COVID 期間受影響最嚴重的機場之一，主要是由於國際旅客的減少。截至 2021 年 12 月，國內航班數量接近疫情前水平的 70%，而國際航班數量約為疫情前水平的 40%。這對旅遊業造成了嚴重損失，截至 2021 年 12 月，舊金山的酒店業僅恢復了 53% 的工作崗位，而藝術、娛樂和休閒行業僅恢復了 62%，餐飲場所的就業 崗位僅恢復62%。

布里德指出，「要讓我們的經濟重新運轉，還有很多工作要做，需要盡我們所能將遊客帶回舊金山。旅遊業可為餐館、酒店、小企業和藝術行業提供就業和支持。目前的核心努力就是為舊金山做好經濟復甦。加快航空、旅遊貿易和國際旅行業務的恢復，對於舊金山和灣區的經濟福祉至關重要。」

此次行程中，市長與舊金山國際機場和旅遊局官員一同前往。行程包括與希思羅機場和蓋特威克機場、英國航空公司、布魯塞爾國際機場、比利時航空公司和漢莎航空公司的高管會面，她還將與包括巴黎市長 Anne Hidalgo 在內的當地官員會面，並接受當地媒體採訪，以引起歐洲各國對舊金山的積極關注。本次市長的出行費用由舊金山國際機場出資。

舊金山旅遊局（SF Travel ）首席執行官 Joe D'Alessandro 說，「旅遊局一直在努力重建舊金山在國內和國際的旅遊城市形象，我們很高興市長能與我們一起到歐洲，去講述舊金山的故事並加強與歐洲的聯繫。經濟復甦依賴於強勁的國際旅遊市場，盡一切努力讓遊客回到舊金山，以支持當地的企業、藝術家以及每個家庭。」

布里德本次出訪歐洲，是在她上週發布市情咨文講話之後，正應證了她在講話中提到的，目前工作的重點就是復甦舊金山的經濟。