生日夜柯瑞狂轟47分 勇士隊輕取巫師

34歲生日夜，柯瑞狂砍47分，幫勇士輕取巫師。（記者劉先進 ／攝影）

缺戰29場的格林復出，34歲生日夜、近2萬球迷的鼓譟，似乎合力激發出勇士 巨星柯瑞 的得分慾望。他25中16，末節一度狂砍13分，全場入賬47分6籃板6助攻，幫助球隊14日晚以126比112輕取華盛頓巫師。勇士獲得四連勝。ESPN數據顯示，這是NBA球員在自己生日夜的比賽中，得到的第四高得分。

這也是柯瑞、格林和湯普森自從2019年總冠軍賽第六場後，時隔近兩年首次合體（上次湯普森復出，格林只打了7秒，並非真正出戰）。首節末段，因腰部椎間盤受傷而休戰2個月之久的格林替補出場，上場沒多久，就利用勇士的經典戰術，在中線發牌，給跑動到右側45度的柯瑞傳球，後者快速投中3分。末節巫師一度將比數迫近到9分，柯瑞的表演時刻來臨，或突破，或利用隊友連續兩次擋拆投三分，或迎著防守人強行遠射，包辦勇士的13分，徹底將巫師的追分勢頭澆滅。

柯瑞三分14中7，狂轟47分，湯普森和普爾各得20分，格林因為剛剛傷愈復出，只出戰20分鐘，得到6分7籃板6助攻，還有4次擋拆助攻。作為前年度最佳防守球員，格林的防守效果立竿見影。他干擾對位者投籃3次，對手一球未中。

教頭柯爾表示，格林打了20分鐘，場上正負值為24。當他在場上時，比賽在眾多不同層面立即發生變化。「柯瑞的情況馬上變了，格林在五秒鐘內就給他送了一次助攻。他們兩人一起上場，棋盤就有變化。一切看起來和感覺都有點不同，對對手來說，在防守上更難駕馭。我甚至還沒有提到他的防守，格林改變了一切。」柯爾表示，柯瑞47分的爆發，百分百受到格林回歸的影響。「我們有一個相當獨特的明星群體，他們讓彼此變得更好。」

柯爾說，當格林被替換出場時，可以聽到球迷的歡呼聲。「格林一直是球隊的心臟和靈魂，他在灣區 很受歡迎，觀眾們很投入。他是我見過的最好擋拆者之一，他有點像前鋒，防守每個人，保護隊友。當他換防時，對位者會離開罰球線六呎遠。因為他對進攻球員打擊面大。」

柯瑞表示，格林和他本人的配合，是建立在10年的經驗、化學反應和勝利基礎之上。「想到這是我、湯普森和格林在非常長的時間裏首次在球場上合體，這很瘋狂。我們對彼此瞭若指掌，互補性好。」

格林說，他總是透過傳球找到節奏。「我並非救世主，打出好比賽，是因為球隊的連續性，大家知道如何取勝。有那麼多人說，勇士隊回來了，是一隻冠軍球隊。現在的勇士，是完全不同的球隊。有四個人有真正的季後賽經驗。」