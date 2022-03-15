北加華裔家庭護工怒吼 要求時薪漲到20元

長期家庭護理工會（SEIU 2015）15日在阿拉米達縣議員辦公樓外舉行聚會抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪上漲到20元。（記者劉先進 ／攝影）

長期家庭護理工會（SEIU 2015）15日在阿拉米達縣議員辦公樓外舉行聚會抗議，要求阿縣和工會簽訂新合同時，將家庭護工的時薪上16.75元，上漲到20元，以應對灣區 不斷增加的生活成本。大批華裔 護工參加此次活動。有華人護工表示，除了漲薪，還希望有工會層面的退休工資，增加聯邦假期的帶薪休假。

華人護工Jessie Chen表示，她工作20多年，每月工作80多小時，護工薪酬一直很低。目前灣區生活成本不斷增加，油價狂飆。而護工時薪只有16.75元，根本難以承擔高成本的生活壓力。護工的薪酬是聯邦撥款，卻沒有聯邦假期的帶薪休假。爭取了數年，才有如今一年16個小時的帶薪休假。護工交給工會年費、有納稅，也沒有工會層面的退休工資。以前工會沒有會說中文的理事，如今才稍稍改變。希望工會能真正代表護工發聲，爭取正當的權益。

長期家庭護理工會理事威特菲爾德（Allen Whitfield）表示，當權者理應明白，居家護理服務的護工所做的工作，沒有得到足夠的報酬。目前時薪16.75元是不夠的。多數護工，每周只工作20到30小時，難以靠工作為生。每個護工服務的客戶並非一個，護工分散去照顧不同客戶，會傷害這些受助人，因為有些受助人需要得到全心的照顧。自從2017年以來，他本人一直在照顧母親，幫助母親舒適的生活，確保沒人傷害她。阿縣議會應該知道，從事護工工作，對受助人來說很重要，可以讓受助者待在家中，在熟悉的地方，和喜歡的人在一起。

今年當選為長期家庭護理工會第五區理事，美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）表示，在阿縣內，有2萬多個長期家庭護工，其中有近6000個華裔。疫情 爆發後，整個加州有30%的護工流失。聯邦撥款，地方政府再支援部分資金，合力支持長期居家護工項目的運營。縣級政府和工會的談判，決定了護工的薪酬。若護工合同不更新，阿縣護工的時薪會一直是16.75元，在灣區生活成本大幅上漲情況下，可謂杯水車薪。疫情以來，居家護理工作非常重要，護工冒著感染病毒風險工作。護工們一般都沒有車子，平常坐公交車外出上班，還要面臨仇恨亞裔事件的騷擾或攻擊。有不少護工，外出時被人無辜推倒火攻擊，甚至害怕出街。更需要提高護工待遇，讓他們能相對體面的在灣區生活。

正在競選阿縣議員的華裔譚蓮娜（Lena Tam）表示，她的母親90歲，患有帕金森症，護工幫助照顧她，非常感謝他們的辛勤工作。「我知道（已故的）前阿縣議員陳煥瑛會傾聽大家，支持大家的訴求，讓我們從提高時薪到20元開始，擬定公平的合同。」

受助者Nikki表示，護工幫助她每天起床、吃飯和睡覺。「沒有他們，我無法生活，也無法有今天。護工工作，對殘疾人來說至關重要。護工的工資如此之低。他們很尊重我個人，我們也要尊重他們的工作，他們需要更好的福利、更好的工資。」