NASA太空科學家 公開談太空旅行

丘雅鈺對於太空旅行非常有興趣。（丘雅鈺提供）

曾在波音公司擔任NASA國際空間站計畫的空間環境系統工程師和科學家丘雅鈺，目前在德州KBR Wyle擔任生物醫學 人體性能工程的研究。她將於3月18日（周五）媽媽教室舉辦「太空 旅行不是夢」講座，漫談宇宙探索旅行、太空商業發展與產業，以及太空商業化的機會、風險與趨勢。

丘雅鈺博士是台灣北一女校友，她在德克薩斯大學阿靈頓分校（University of Texas at Arlington）獲得航空航天工程和物理學學位、史丹福大學 航空／航天工程碩士與博士學位，專攻空間環境研究。2012年時她被評為2012波音／Flight Global Magazine年度工程學生，成為亞洲首位獲獎者，也是該獎項最年輕的獲獎者。丘雅鈺還被評為2016年Amelia Earhart研究員，並且也曾被航空周刊雜誌授予「20年代獎」，是航空工程領域的新銳人才。

丘雅鈺的研究興趣包括空間環境對航天器和人類健康的影響，以及航天器傳感器的開發。她支持並領導了多個成功的項目，包括擔任美國宇航局拋物線零重力飛行活動上微重力有效載荷的總工程師，在歐洲阿爾卑斯山的飛行模擬醫學領域實驗中擔任醫學和生物醫學工程師等。工作之餘，丘雅鈺還是一名飛行員、並且也是獲得認證的全洞穴潛水員和水肺潛水教練、同時也是一名競技舞者和前史丹福舞蹈隊隊長。

丘雅鈺表示，太空很有吸引力，「人在地球上，跟人在太空上看地球，感覺非常不同。從太空看自己成長的星球，可以說就像古人說的：不識廬山真面目，只緣身在此山中。」

演講題目：「太空旅行不是夢，探索太空黃金時代的機遇與挑戰」，講員：丘雅鈺。時間：3月18日上午10時至11時30分。Zoom Meeting ID：998-806-3500, Password: Modesto101 [M請大寫])。