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烏克蘭駐舊金山總領事：基輔是美麗城市 期待繼續支援

記者李榮／聖他克拉拉市報導
羅康納（右起）與烏克蘭駐舊金山總領事狄米特羅召開記者會，譴責俄羅斯。（記者李榮／攝影）
羅康納（右起）與烏克蘭駐舊金山總領事狄米特羅召開記者會，譴責俄羅斯。（記者李榮／攝影）

俄國與烏克蘭的戰爭持續，也造成愈來愈多平民死傷。烏克蘭駐舊金山總領事狄米特羅（Kushneruk Dmytro）14日與聯邦眾議員羅康納（Ro Khanna）召開記者會，譴責俄羅斯侵略烏克蘭的行為，羅康納呼籲更執行強烈的制裁，並提供武器援助烏克蘭。狄米特羅感謝美國的幫助之餘卻一臉沈重，他表示，自己的父母、親友都還在烏克蘭，希望戰爭趕快結束，也希望各界繼續支援烏克蘭對抗。

狄米特羅感謝美國政府與民間在各方面的幫忙，並提供了必要的武器。他表示，戰爭已經延續多時，現在只有老人、婦女，或者小孩可以離開，男子必須留下來戰鬥。各國提供的武器與援助，以及外國志願者前往幫助，都協助保衛了烏克蘭，呼籲俄方趕緊停火，而全世界也應停止所有與俄羅斯的貿易。

他指出，自己的父母與親友都還在烏克蘭，大家為了烏克蘭而戰。事實上，很多人即時離開首都基輔，也只是暫時的，基輔是美麗的城市，多數人並不想要流亡外地。狄米特羅也說，戰後俄羅斯應該對烏克蘭的侵略負起責任。

代表矽谷的眾議員羅康納表示，烏克蘭堅強的抵抗意志令人尊敬，拜登政府與美國也會繼續支持烏克蘭；事實上，美國是世界上提供最多援助的國家。他並指出，矽谷是多元文化的地方，人才來自四面八方，包括許多烏克蘭的移民。烏克蘭有許多科技或其他高技能的專才，美國也應該歡迎他們。

經濟背景的羅康納表示，對於俄羅斯的侵略行為應該要繼續加強制裁。另外，從人道主義的角度來說，也鼓勵民間與科技公司，捐贈各類資源或金錢給烏克蘭，他的辦公室樂意居中幫協調。

另一方面，羅康納也已聯合多位其他議員，發出公開信呼籲釋出美國的戰備原油，降低烏克蘭與俄羅斯戰爭帶來的油價上揚。公開信中指出，俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭導致油價飆升，拜登總統應考慮使用所有工具，減輕汽油價格上漲帶來的影響，包括釋出戰略原油、用外交途徑鼓勵全球石油生產商提高生產、限制石油出口等，都是可以考慮的方式。

羅康納並指出，戰後美國也應要協助烏克蘭的重建，「但現在我們首要任務，是提供武器彈藥，讓烏克蘭能夠戰鬥，並且（對俄羅斯）給予經濟的制裁，應付這場不公義的戰爭。停止對於婦女、小孩（平民）的殺戮，呼籲俄羅斯儘快停火。」

談到與中國的關係，羅康納則指出，中國在這次的戰爭中，在經濟上可能還因為與俄羅斯的來往受益，如果甚至在幫助俄國，「這是不能接受的事情。」

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