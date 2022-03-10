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舊金山餐廳對取消疫苗卡檢查，反應大不同

李怡
據舊金山Stevenson街的Montescaro餐廳員工表述，在店內人員不足的情況下，每日的疫苗卡檢測加大了工作負擔，期待11日的到來。 （記者李怡╱攝影）
據舊金山Stevenson街的Montescaro餐廳員工表述，在店內人員不足的情況下，每日的疫苗卡檢測加大了工作負擔，期待11日的到來。 （記者李怡╱攝影）

雖然舊金山市衛生局宣布從11開始，進入室內餐館、酒吧和其他公共場所不需要出示疫苗接種證明，但民眾也不要著急收起疫苗接種卡。因為具體的實施細則是交給市內餐館來最終決定，顧客是否仍需出示疫苗卡後才能進行室內用餐。

舊金山衛生局在9日宣布出入公共場所取消出示疫苗卡的消息後，引起了餐飲行業不同反應。有些餐廳主管因為厭倦了檢查每個來就餐顧客的疫苗接種卡和身份證明，迫不及待的等待11的到來，可以減輕工作負擔，不再檢查證件。

但也有餐飲從業者認為，現在取消疫苗卡的做法，會對前來就餐的顧客和自己的員工造成很大的健康威脅。出於對民眾的負責，會堅持檢查疫苗卡。

部分餐廳業主表示，檢查疫苗卡給工作人員帶來很大的工作負擔，尤其是在餐館人手不足的情況下，而且也很難確定疫苗卡是合法或假造。

位於布諾山的布諾餐廳店主表示，會將繼續檢查顧客的疫苗接種狀況，以保護前來就餐的社區居民。他表示，不相信加州的檢測陽性率已低到1.9%，並且說，許多人在家做的快篩檢測並未計入篩檢結果。

位於舊金山華埠的多數餐廳老闆表示，不會在11之後減輕防疫措施，仍會繼續要求店內員工嚴格佩戴口罩，並要求室內用餐者出示疫苗接種卡。

疫苗 舊金山 檢測

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