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油價持續飆高 賣場加油站大排長龍 民眾怨苦

李榮
油價高漲，大賣場的加油站天天都大排長龍。（記者李榮／攝影）
油價高漲，大賣場的加油站天天都大排長龍。（記者李榮／攝影）

隨著烏克蘭與俄羅斯戰爭的繼續，終端油價也居高不下，灣區許多油站的汽油每加侖已超過6元。Costco等大賣場的油價通常稍微便宜，因此有許多民眾刻意前往、排隊加油。近日來幾乎每天都可看到大批民眾在賣場加油站排隊，有些駕駛甚至排了超過40分鐘才加到油。

「油價這幾周真的是漲太快了！」住在聖荷西的退休工程師林揚表示，原本他的車加滿油大概40到50元，最近加油已經超過70元，實在非常誇張。過去他通常不太喜歡去賣場排隊加油，畢竟幾乎每次去都多少要排隊。但近來高油價的環境之下，只好以時間換取折扣，「反正我退休了，不會趕時間，能省一點是一點吧。」

他表示，這兩周因為出城去看剛出生的孫子，總共加了三次油，一次比一次貴，「現在我是退休固定領退休金，漲價對我們來說真是特別有感。」另外，也發現賣場的排隊加油車潮總是很多，雖然排隊加油有點浪費時間，但因為家裡就住在賣場不遠處，不算特別跑一趟去加油，因此也就習慣去賣場加油，希望能省錢。

另一位在桑尼維爾工作的華人Eric Shen則表示，因為油價太高，最近盡量減少外出，幾乎每天都在家工作。如果想要吃外面餐廳食物，也就叫外送，降低用車的機率。

不過他也進一步表示，油價的飆漲，最令人擔心的可能不僅是用車的成本增加，而是高油價帶來萬物齊漲的效應，畢竟高油價可能讓原本就已經在龐大通貨膨脹壓力之下的美國，更雪上加霜。他說，在投資上，除了已經夠買了一些與通膨聯繫的金融產品來平衡風險以外，也不斷注意是否發生所謂停滯性通膨（stagflation）的情況，以便隨時機動調整資產的投資部位，避免在大空頭來臨時受傷太重。

油價 退休金 投資

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