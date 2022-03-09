北加庫比蒂諾市長蒲仲辰與姐妹市新竹市長林智堅對談

庫比蒂諾市長蒲仲辰與新竹市長林智堅透過視訊對談。（當事人提供）

3月9日是庫比蒂諾與新竹市締結姊妹市15周年，庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）與新竹市長林智堅舉行視訊會談慶祝，並針對防疫、產業等議題交流。林智堅也恭賀蒲仲辰順利連任，並讚揚庫比蒂諾在蒲仲辰帶領之下，新冠肺炎確診數是聖他克拉拉縣最低的城市，成功守護市民的健康。林智堅也感謝疫情 期間美國對台在疫苗上的支援，以及在國際烏俄情勢緊張之時，美國於關鍵時刻派代表團訪台，以實際行動傳遞對台的支持。

林智堅表示，庫市為蘋果 總部所在地，15年前蘋果正好是第一代iPhone手機對外公布，也在當時與全球半導體重鎮的新竹市締結姊妹市。台灣半導體作為蘋果手機主要供應鏈之一，無論在產業、人民交流都十分密切，「雙方情誼就像家人」。

林智堅指出，自上任後兩座城市關係更為緊密，2018年4月間蒲市長率團抵台兩人見面，8天後他也帶領團隊到庫比蒂諾考察，並觀摩蘋果總部園區的設計。雙方締結姊妹市15年來，學生交流達573人次，疫情期間仍以視訊維持交流，希望在疫情過後有機會再度拜訪，深化彼此交流與合作，促進台美情誼。

蒲仲辰也感謝台灣在疫情期間協助。他指出，回顧疫情期間，庫市有許多措施與新竹市相同；事實上庫市也有很多居民來自台灣，很早就開始戴口罩 、維持社交距離，順利降低感染率。2020年3月美國面臨首波疫情時，感謝新竹市與各縣市及各民間團體，給予口罩等物資支援，傳達台灣對庫市的深厚友誼。

蒲仲辰表示，林智堅過去這幾年政績有目共睹，新竹市的發展與成績不只在科技產業，還有公共建設等。庫比蒂諾也非常重視市民對建設的看法，雖然庫市與竹市在市政發展方向不同，仍有彼此學習的地方，面對各種不同情形而有因地制宜作法。

蒲仲辰指出，兩座城市皆具科技創新特色。科技不只在當地進行發展，也與文化、市政有所連結，例如新竹市知名的玻璃工業，也影響當地文化、市政、科技發展，值得彼此學習參考。希望新竹與庫比蒂諾的往來不只限於科技層面，也能包含其他各方面。

庫比蒂諾與新竹關係密切，自2004年起，兩市推動國際交換學生計畫成果；2016年間庫市長張昭富到台灣拜會林智堅，雙方針對經濟、文化、教育、創新、創業等領域進行交流討論；2018年4月間蒲仲辰到台灣拜會，就經濟、環保、能源議題交流；隨後林智堅率團前往庫比蒂諾考察、觀摩蘋果總部園區。近年受疫情影響，暫停實體活動，但疫情結束後將恢復交流。