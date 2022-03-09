六月後返台打滿三劑返台免隔離？ 假的

網傳六月後返台打滿三劑返台免隔離，並不正確。（取自疾病管制署）

隨著世界各國新冠肺炎疫情 好轉、或者逐漸將新冠肺炎疫情流感化的趨勢，向來管制嚴格的台灣中央流行疫情指揮中心也開始逐漸鬆綁，將入境台灣的檢疫天數從先前的14日，縮短為10日。然而，這幾天各種來源不明的「新聞」在網路與社交媒體流傳，有消息就稱，只要完全接種三劑疫苗 ，在5月以後返台只要隔離7日；而6月以後完整接種三劑疫苗者，入境台灣更是完全免隔離。

完全接種疫苗者在6月後免隔離的消息，讓許多僑胞非常興奮，不少已經兩年多未返鄉的僑胞，都是希望等到邊境 真正鬆綁、不必隔離時才返家探親訪友，免受隔離之苦。不過，台灣的衛福部疾病管制署則發出聲明表示，網傳6月以後打滿三劑返台免隔離的消息為錯誤訊息，呼籲大家勿再轉傳，避免散播謠言。

依照目前的規定，入境台灣居家檢疫的天數已經從原本的14日縮短為10日。第11日起則開始為期7日的自主健康管理期。如果選擇在隔離期居家檢疫，必須是以1人1戶為原則，如果無法落實，則須入住防疫旅館，同日入境的家屬/同住者可同住（居家檢疫天數為10天，入境日算是第0天，因此防疫旅館需預訂11晚）。所謂1人1戶是必須要是獨立門牌地址、獨立出入口，單獨的家中套房不算在內。

雖然檢疫期縮短，但回台後依然還是得要隔離10天，相當漫長，許多僑胞一直盼望完全免隔離後再回台；也或許因此，「六月後返台打滿三劑返台免隔離」的訊息一出，傳播非常快速。事實上，對於將來是否繼續降低隔離的檢疫時間，指揮官陳時中先前表示，在疫情穩定且鬆綁邊境後仍能控制的情況下，會往下縮短檢疫天數。不過，目前尚未有確切的時間表。

中央流行疫情指揮中心則發出聲明澄清，強調近日社群軟體流傳「六月以後打滿三劑返台免隔離…」等訊息為錯誤訊息，呼籲民眾勿再轉傳、散布，以免觸法遭罰。

指揮中心也重申，邊境檢疫措施將視疫情滾動式修正，現行措施仍以日前指揮中心公布為主。民眾獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

指揮中心並表示，民眾收到來源不明的訊息勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。