我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首見貨輪離開俄羅斯港口 進入黑海…俄放行30貨船

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

六月後返台打滿三劑返台免隔離？ 假的

記者李榮／灣區報導
網傳六月後返台打滿三劑返台免隔離，並不正確。（取自疾病管制署）
網傳六月後返台打滿三劑返台免隔離，並不正確。（取自疾病管制署）

隨著世界各國新冠肺炎疫情好轉、或者逐漸將新冠肺炎疫情流感化的趨勢，向來管制嚴格的台灣中央流行疫情指揮中心也開始逐漸鬆綁，將入境台灣的檢疫天數從先前的14日，縮短為10日。然而，這幾天各種來源不明的「新聞」在網路與社交媒體流傳，有消息就稱，只要完全接種三劑疫苗，在5月以後返台只要隔離7日；而6月以後完整接種三劑疫苗者，入境台灣更是完全免隔離。

完全接種疫苗者在6月後免隔離的消息，讓許多僑胞非常興奮，不少已經兩年多未返鄉的僑胞，都是希望等到邊境真正鬆綁、不必隔離時才返家探親訪友，免受隔離之苦。不過，台灣的衛福部疾病管制署則發出聲明表示，網傳6月以後打滿三劑返台免隔離的消息為錯誤訊息，呼籲大家勿再轉傳，避免散播謠言。

依照目前的規定，入境台灣居家檢疫的天數已經從原本的14日縮短為10日。第11日起則開始為期7日的自主健康管理期。如果選擇在隔離期居家檢疫，必須是以1人1戶為原則，如果無法落實，則須入住防疫旅館，同日入境的家屬/同住者可同住（居家檢疫天數為10天，入境日算是第0天，因此防疫旅館需預訂11晚）。所謂1人1戶是必須要是獨立門牌地址、獨立出入口，單獨的家中套房不算在內。

雖然檢疫期縮短，但回台後依然還是得要隔離10天，相當漫長，許多僑胞一直盼望完全免隔離後再回台；也或許因此，「六月後返台打滿三劑返台免隔離」的訊息一出，傳播非常快速。事實上，對於將來是否繼續降低隔離的檢疫時間，指揮官陳時中先前表示，在疫情穩定且鬆綁邊境後仍能控制的情況下，會往下縮短檢疫天數。不過，目前尚未有確切的時間表。

中央流行疫情指揮中心則發出聲明澄清，強調近日社群軟體流傳「六月以後打滿三劑返台免隔離…」等訊息為錯誤訊息，呼籲民眾勿再轉傳、散布，以免觸法遭罰。

指揮中心也重申，邊境檢疫措施將視疫情滾動式修正，現行措施仍以日前指揮中心公布為主。民眾獲來源不明的訊息時，可透過疾管署全球資訊網、疾管家Line官方帳號、疾管署臉書專頁等管道查證最新疫情資訊。

指揮中心並表示，民眾收到來源不明的訊息勿隨意散播、轉傳，以免觸犯「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，或「社會秩序維護法」第63條第1項第5款規定。

疫情 邊境 疫苗

上一則

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

下一則

北加庫比蒂諾市長蒲仲辰與姐妹市新竹市長林智堅對談

延伸閱讀

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國

輝瑞總裁新書：庫許納施壓把別國新冠疫苗撥給美國
大S新老公具俊曄抵台入境 時隔20年見面「好緊張」

大S新老公具俊曄抵台入境 時隔20年見面「好緊張」
大S閃婚好浪漫？內行人曝台入境嚴格 已拆散數對伴侶

大S閃婚好浪漫？內行人曝台入境嚴格 已拆散數對伴侶
大S再婚效應 外籍伴侶「入境台灣」擬鬆綁

大S再婚效應 外籍伴侶「入境台灣」擬鬆綁
台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

台邊境檢疫7日起鬆綁 桃機入境旅客數未明顯增加

熱門新聞

東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
車商展間空空蕩蕩，選擇很少。（記者熊移山／攝影）

車價暴漲後 車商：恐怕回不去了

2022-03-04 02:17
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

2022-03-03 19:42
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭占領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

史丹福歷史學家：烏克蘭若戰敗 恐長期血腥叛亂

2022-03-04 02:20

超人氣

更多 >
開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩

開戰Day14／車諾比核電廠遭斷電 核廢無法降溫恐釀輻射外洩
股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答

股市連日大跌 到了抄底的時候嗎？專家這麼回答
國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶
韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%

韓國在野黨尹錫悅篤定當選總統 得票率48.6%
世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招

世說新聞╱搶最後一滴便宜油 民眾排長隊、出奇招