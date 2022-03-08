加州法院宣判：在線大學阿什福德欺騙學生 罰款2237萬

法院勒令阿什福德大學和Zovio公司支付超過2237萬的罰款。阿什福德大學被亞利桑那大學收購，並更名為亞利桑那大學全球校園。（取自亞利桑那大學全球校園官網）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）本周表示，聖地亞哥高等法院已做出有利於加州 的判決，在線營利性的阿什福德大學（Ashford University）和母公司Zovio, Inc（前身是Bridgepoint Education公司），違反法律規定，在職業成果、成本和財政援助、學位課程的進度和轉學分數方面，向學生提供虛假或誤導性資訊，以吸引他們就讀。法院勒令阿什福德大學和Zovio公司支付超過2237萬的罰款。

邦塔說，阿什福德大學對學生作出了關於學位價值的虛假承諾，讓學生們背負著越來越多的債務。

法官斯特金（Eddie C. Sturgeon）在判決書中說，在去年年底舉行的庭審中，阿什福德大學前雇員的證詞顯示，學校招生部門處於高壓狀態，其目標是招生人數。工作環境充滿恐懼，完成銷售是優先於向學生提供準確資訊的。學校歪曲了他們將獲得多少財政援助，並淡化將產生的學生貸款 債務，因此許多人輟學並背上債務。

根據法庭文件，2005年，Zovio公司購買了位於愛荷華州柯林頓（ Clinton）的小型宗教學校，即 Franciscan University of the Prairies。如此一來，學生就可進入經認可的大學，並有資格獲得財政援助。Zovio公司將學校更名為阿什福德大學，並將其變成一所在線大學，高峰時有8萬多名學生。Zovio從學校賺取數億元，其中大部分來自納稅人資助的來源，如聯邦學生財政援助、基於收入的補助金和GI法案基金。學生的年齡比傳統的大學生大，多數在30歲左右，大部分是低收入者，大約50%是少數族裔。一個學士學位的費用在4萬至6萬之間，只有大約四分之一的學生畢業，許多人拖欠貸款。

後來，亞利桑那大學收購阿什福德大學，並更名為亞利桑那大學全球校園，它是一所獨立的大學，與亞利桑那大學聯營經營。在與亞利桑那大學的交易中，Zovio公司支付5400萬，交換條件是，將在未來7至15年內繼續獲得該校近20%的學費收入。法官拒絕了加州提出的對新公司實施禁令的請求。

邦塔說，這次的判決對許多加州人來說是一個勝利，他們的大學夢在進入阿什福德大學後變成噩夢。該大學對學生作出了關於學位價值的虛假承諾，讓學生們背負著越來越多的債務。學校的承諾被打破，學生們還忙著找工作。「雖然我們不能讓這些學生的時間倒流，但這個決定發出一個強烈的資訊。如果你為了增加利潤而從事欺騙性的行為，我的辦公室將追究你的責任。我們已經贏得這場戰鬥，但更大規模的戰鬥仍在繼續。法院的調查結果，提供了強有力的依據，可以讓國家教育部 減免阿什福德大學的學生貸款，我敦促教育部長卡多納（Miguel A. Cardona）迅速採取行動，提供相關救濟。」

邦塔表示，他致力於追究掠奪性行為者的責任並保護加州學生。今年早些時候，他宣佈一項涉及多個州的和解，針對全國最大的學生貸款服務機構之一、Navient公司，以解決在服務和收取聯邦學生貸款方面的不當行為指控。