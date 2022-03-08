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俄烏戰爭假消息多 史丹福學者七要點辨識

記者李榮／史丹福報導
格羅斯曼呼籲辨識假消息，以免被誤導。（取自史丹福網站）
格羅斯曼呼籲辨識假消息，以免被誤導。（取自史丹福網站）

俄羅斯與烏克蘭的戰爭至今尚未停歇，各種未經證實消息、甚至刻意製造的假消息到處流傳，不管是社交媒體、甚至傳統媒體上都有可能出現假消息。很多人認為假消息也是這次戰爭的一部分，透過訊息戰、心理戰，影響士氣以及輿論，企圖改變戰爭的結果。

特別是現在社交媒體已成為突發新聞、第一手資料的來源，史丹福大學互聯網觀察站學者格羅斯曼（Shelby Grossman）就在校報中指出，雖然有很多訊息是真實地呈現，但還是有大量假消息在流傳。她認為，有七種方式可以辨別假消息。

一、賬戶被駭。臉書先前宣布，一個白俄羅斯的駭客組織運用烏克蘭的臉書帳戶，發布烏克蘭士兵投降的視頻。格羅斯曼指出，創建新的帳號來散播假消遺需要一定的時間，因此駭他人的帳戶是一種快速且能大量複製的策略。她提醒，有時候被駭帳戶的名字已經改了，但是用戶名卻沒有改，因此讀者可以花十秒鐘查一下帳戶，看看是否有不尋常、對不上的跡象。

二、捏造聲明和虛假。格羅斯曼舉例，先前有一份親克里姆林宮媒體傳出的報導，暗示烏克蘭政府在頓巴斯地區造成烏克蘭公民死亡，其中包括一張據稱是爆炸受害者屍體的照片，但法醫專家卻認定該人在所謂的爆炸之前已經死亡。她提醒，找出訊息來源很重要，因為有來源之後，可以查看來源的聲譽。讀者可以使用搜尋引擎查找確認消息來源的可信度。

三、舊的內容被重新包裝。格羅斯曼表示，最近在抖音上有一段視頻，視頻中一名跳傘者記錄自己跳下飛機的過程。底下評論則稱，這名傘兵是一名入侵烏克蘭的俄羅斯士兵。然而事實上，該段視頻根本是2015年拍的。她認為，許多這種以假亂真的消息，雖然不見得是惡意、而且也沒那麼有影響力，可是這類的訊息正在傳播。因此，建議讀者可以反向搜索圖片、或者截圖視頻後反向搜索，找出真正的發布歷史與來源。

四、處理過的圖像。被盜的個人資料照片，通常通過「翻轉原始照片的方向、切換顏色和更改背景」修改過。格羅斯曼表示，反向圖像搜索其實很有效，能夠找出不少這類被盜的圖像。另外，她也指出，親克里姆林宮者也在使用人工智慧生成的個人資料照片、創建虛假社交媒體賬戶。大多數人很難發現，但可以試著尋找「不對稱」。例如，每隻耳朵都有不同耳環的臉，或者看起來不完全對稱的襯衫。

五、未經證實的報導。在沒有來源的情況下轉發或發布聲明很常見。建議讀者對於沒有材料支持的論述保持懷疑，就算是信任的人分享的資訊也一樣。可以尋找新聞媒體上的報導。

六、欺詐。代表烏克蘭政府的Twitter帳戶最近向公眾徵集加密貨幣捐款，這件事是真的，但是，又有大量經過驗證的推特賬戶，被駭客入侵，並被更改為看起來像烏克蘭政府的官方賬戶。格羅斯曼表示，這些被駭的賬戶要求大家捐款支持烏克蘭，但實際上這些資金被發送到了騙徒的手上。建議在捐贈資金（尤其是加密貨幣）之前，先在谷歌上搜索，驗證資金是否會流向你真正希望去的地方。

七、親克里姆林宮的論述。格羅斯曼表示，自己和團隊看到流傳的一些說法是源自於克里姆林宮所贊助的新聞。格羅斯曼表示，讀者可以先查證訊息是否是俄羅斯附屬媒體所傳出的報導。臉書與推特也已將這類媒體標注出來。如果在歐盟，用戶則是無法訪問RT和Sputnik兩家俄羅斯媒體的頁面。

格羅斯曼提到，雖然一些平台能將訊息來源透明化，但是她的史丹福學生的研究就指出，TikTok並未將國家贊助的媒體標記出來，希望更多的平台可以開始辨別與國家相關的網站與帳戶，「我認為這是一件非常有用且重要的事情。」因為，它為人們提供了正在閱讀的內容背後的政治議程，並可能讓大家在分享之前，就先停下來。

烏克蘭 白俄羅斯 臉書

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