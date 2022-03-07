北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

視頻顯示，華人阿婆被人搶劫錢包，拖拽在地上。（視頻截圖）

3月5日晚，在屋崙 一家老人助養院停車場，70歲的華人 阿婆在停車時，被一男子搶劫。男子將阿婆拖拽在地上，大力奪走錢包，其中包含數張信用卡，但並無現金。ABC 7電視台知名亞裔記者Dion Lim報導說，華人女士只是手部有些刮傷，身體並無大礙。

現場的監控視頻顯示，在一個大型停車場，疑似華人阿婆的車子後備箱門打開，裡面放了一些物品。阿婆可能正在裝卸物品。一名全身黑衣黑褲、戴著連體衫帽的男子忽然靠近，抓住華人的錢包，大力拖拽。阿婆不願鬆手，雙方一陣拉扯，男子將阿婆摔倒在地上。阿婆抓住錢包的手還沒有鬆開，似乎還在說什麼。男子繼續搶奪，最終得手、逃之夭夭。

受害者說，她被當作目標是因為她是亞裔，在得知華埠 和其他地區的犯罪情況後，她一直害怕出門，擔心出事。好在她的手只是擦到地上。除此之外，身體並沒受到太大傷害。她被搶走幾張信用卡，錢包內並無現金。

屋崙華埠社區促進會（Oakland Chinatown Improvement Council）籌委會主席莊錦鎮表示，華人阿婆需要更換信用卡，希望幫助她提供翻譯服務。截至7日晚上，她還未聯繫華促會。屋崙華埠社安隊負責人馬作林表示，目前華埠巡邏警員比較多，再加上義工巡邏，罪案相對較少。但罪案有轉移到屋崙其他區域、聖利安住等城市的趨勢。也希望華人多多留意周邊情況。