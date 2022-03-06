（即時）疑北加幫派槍戰 8顆流彈擊中華埠商戶公所
6日淩晨1時22分，屋崙華埠12街附近，疑似發生槍戰，8顆流彈擊中12街太平洋抽油煙機店鋪和旁邊李氏公所的玻璃門窗，好在事發時室內沒有人，暫時沒有傷員報告。子彈打穿木板和玻璃，再穿過抽油煙機，最後擊中煤氣灶。還有子彈擊中辦公桌椅。流彈擊中瞬間，有監控視頻拍到。商家損失至少上萬元。屋崙華埠藍天使義工巡邏隊和東灣台山同鄉會華埠社安隊均趕到現場。警方正在密切調查案件。
藍天使隊長鄺偉提供的照片顯示，太平洋抽油煙機店鋪玻璃門窗被打碎，玻璃碎片四處飛濺，地上和貨物上到處都是，煤氣灶和抽油煙機都被擊中。李氏公所的玻璃門也被子彈打得稀爛，玻璃門上一個大缺口。
太平洋抽油煙機店鋪的監控視頻顯示，6日淩晨1時22分，一輛車逆行轉入旁邊車道。然後三輛車經過。隨後，從街道角落跑出一個人來，接著，玻璃門窗被打碎，碎片亂飛，進入攝像頭視野。另外一個人，也跟著從街角跑出來。
太平洋抽油煙機東主Zoe表示，店鋪門窗鎖緊後，外面鋪設了木板。子彈是穿過木板再打穿玻璃的。兩扇玻璃門更換，估計要6000元。Zoe在華埠微信群發言後，藍天使趕到現場協助。藍天使一直陪伴並協助警方第一時間來取證。隊長鄺偉的兒子鄺鍵宗幫忙做翻譯，讓筆錄和取證順利完成。也感謝員警們的專業和服務態度，讓店鋪在最快速度可以繼續營業。
鄺偉估計，算上被打壞的煤氣灶等產品，店家損失至少上萬元。
（詳細情況，請關注世界日報7日報導）
上一則
FB留言