（即時）疑北加幫派槍戰 8顆流彈擊中華埠商戶公所

6日淩晨1時22分，屋崙華埠12街附近，疑似發生槍戰，8顆流彈擊中12街太平洋抽油煙機店鋪和旁邊李氏公所的玻璃門窗和店內物品。（鄺偉供圖）

6日淩晨1時22分，屋崙華埠 12街附近，疑似發生槍戰，8顆流彈擊中12街太平洋抽油煙機店鋪和旁邊李氏公所的玻璃門窗，好在事發時室內沒有人，暫時沒有傷員報告。子彈打穿木板和玻璃，再穿過抽油煙機，最後擊中煤氣灶。還有子彈擊中辦公桌椅。流彈擊中瞬間，有監控視頻拍到。商家損失至少上萬元。屋崙華埠藍天使 義工巡邏隊和東灣台山同鄉會華埠社安隊均趕到現場。警方正在密切調查案件。

藍天使隊長鄺偉提供的照片顯示，太平洋抽油煙機店鋪玻璃門窗被打碎，玻璃碎片四處飛濺，地上和貨物上到處都是，煤氣灶和抽油煙機都被擊中。李氏公所的玻璃門也被子彈打得稀爛，玻璃門上一個大缺口。

太平洋抽油煙機店鋪的監控視頻顯示，6日淩晨1時22分，一輛車逆行轉入旁邊車道。然後三輛車經過。隨後，從街道角落跑出一個人來，接著，玻璃門窗被打碎，碎片亂飛，進入攝像頭視野。另外一個人，也跟著從街角跑出來。

太平洋抽油煙機東主Zoe表示，店鋪門窗鎖緊後，外面鋪設了木板。子彈是穿過木板再打穿玻璃的。兩扇玻璃門更換，估計要6000元。Zoe在華埠微信群發言後，藍天使趕到現場協助。藍天使一直陪伴並協助警方第一時間來取證。隊長鄺偉的兒子鄺鍵宗幫忙做翻譯，讓筆錄和取證順利完成。也感謝員警們的專業和服務態度，讓店鋪在最快速度可以繼續營業。

鄺偉估計，算上被打壞的煤氣灶等產品，店家損失至少上萬元。

（詳細情況，請關注世界日報7日報導）