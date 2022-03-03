史丹福歷史學家：若烏克蘭戰敗 恐出現長期血腥叛亂

歷史學家奈馬克認為，如果烏克蘭戰敗遭佔領，恐出現長期血腥叛亂。（取自史丹福大學網站）

俄羅斯 對烏克蘭 的戰爭持續進行。知名學者、史丹福大學歷史學家奈馬克（Norman Naimark）在史丹福校報指出，其實自17世紀以來，烏克蘭就一直是俄羅斯統治者思考其權力時不可或缺的一部分。然而，這次普亭 是無謂的入侵，而且從歷史的角度來看，如果烏克蘭戰敗被佔領，烏克蘭當地的血腥叛亂恐會再次出現。

奈馬克是研究俄羅斯和東歐歷史的學者，目前的研究重點是二戰後蘇聯在歐洲的政策和行動，以及20世紀的種族滅絕和種族清洗相關領域。

奈馬克指出，俄羅斯與烏克蘭在過去幾個世紀以來都有著複雜的關係。俄羅斯將烏克蘭視為不可或缺的一部分，而烏克蘭人則經常認為自己與他們所共有的東斯拉夫共同遺產不同，並且獨立於所共有的傳統。普亭希望烏克蘭融入更大的俄羅斯政體，不希望烏克蘭是一個獨立的主權國家。烏克蘭愈是繼續建立民主自由與法治、愈與西方融合，就會讓普廷更感威脅。

奈馬克表示，歷史其實是一個很好的啟發工具，判斷當下的事件。其實自二戰以來，歐洲就沒有看過如同這次俄羅斯發動的大規模入侵。從歷史經驗來看，其實很多年長的烏克蘭人，都還記得1941年納粹入侵他們的國家、還記得1944年紅軍奪回他們的土地，以及烏克蘭地下組織在烏克蘭西部與蘇聯進行的叛亂戰爭。因此，如果烏克蘭輸掉這次戰爭而被俄羅斯聯邦軍隊佔領，類似血腥叛亂可能會再次出現。

「令人深感不安的是，普亭與西方之間的對抗達到如此驚人的程度，以至於莫斯科甚至威脅進行核打擊。更何況，（西方國家）對俄羅斯實施嚴厲制裁，顯然也會損害俄羅斯經濟和正常生產生活的能力。」奈馬克提到，「在我看來，這是莫斯科方面的無謂入侵，只會損害俄羅斯的利益，並將在很長一段時間內使美俄關係惡化。」

至於是否真的會因此引發第三次世界大戰？奈馬克則表示，自己不這麼認為。然而，可以肯定的是，普京在進入烏克蘭時做出了非理性的反應，但北約堅定不移地採取了明智的行動，並採取了一致的行動來保護北約的東翼。他不覺得普亭會挑戰美國及盟國的聯合力量，普亭感興趣的是他的歐亞帝國，而不是世界霸權。」

但是奈馬克也說，儘管如此，仍可能存錯誤和誤判，依然必須非常小心，確保不會發生意外。

奈馬克並且進一步表示，普亭版本的俄羅斯歷史「既扭曲又有害（distorted and pernicious）」，可惜由於嚴格的審查制度，這些史觀也是俄羅斯媒體提供的唯一版本。去年12月在俄羅斯關閉了民間社會組織「紀念館（Memorial）」，而該組織向來致力於準確記錄和解釋蘇聯的過去，「可以肯定的是：自19世紀後期以來，已經有俄羅斯民族主義思想家，像普亭一樣頌揚俄羅斯人民的特殊作用、東正教優越的道德品質、俄羅斯人在歐亞大陸的正當支配地位以及俄羅斯集體在世界上的獨特地位。但也有很多理性的俄羅斯人，他們拒絕這些民族沙文主義，願意與鄰國和平相處，在民主社會中過上正常的生活。這場戰爭真的傷害了這些好人。他們生活在一個殘暴的獨裁者之下，可是無法改變國家的政策。」