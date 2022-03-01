我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

直播中／拜登首次國情咨文：普亭要為侵略烏克蘭付出代價

「無路可退」 烏克蘭南部重要城市馬立波守軍坦承被圍

金山聖荷西綜合格鬥明星 涉嫌蓄意謀殺遭捕

記者王子涵/聖荷西報導
委拉斯奎茲被關押至聖他克拉拉縣主監獄。（聖荷西警方提供）
委拉斯奎茲被關押至聖他克拉拉縣主監獄。（聖荷西警方提供）

2月28日，前綜合格鬥（Mixed Martial Arts）運動員委拉斯奎茲（Cain Velasquez）在南聖荷西發生的一起槍擊案中，造成一名男子受傷，他因涉嫌謀殺未遂而被聖荷西警方逮捕。39歲的委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽（Ultimate Fighting Championship）重量級冠軍，周一晚間他被收押到聖他克拉拉縣主監獄，目前被關押並且不得保釋。

綜合格鬥愛好者鄭踔凡表示：「這簡直讓人無法相信，我記得他曾戰勝過現役選手桑托斯（Iliarde Santos）。他的比賽基本是以KO的方式戰勝對手，他曾稱霸UFC重量級長達一年的時間。」

這個消息同樣讓位於聖荷西的美國跆拳道學院（American Kickboxing Academy）的選手們感到震驚，委拉斯奎茲退役後就在該家拳館執教和訓練，他與其他頂級UFC選手的照片被掛在體育館內最顯眼的位置。

聖荷西警方表示，槍擊事件發生在周一下午3點15分左右，地點在聖荷西南部邊緣的蒙特瑞公路附近。一名受傷男子被送往醫院，目前暫無生命危險。

學員們表示，委拉斯奎茲是個「可愛」的教練，他為幫助拳手調整狀態方面提供了很多建議。學員羅薩雷斯（Amador Rosales）說：「我們都是戰士，我知道你在電視上看到我們都是在打人。但是委拉斯奎茲一直是個謙遜的人，無論比賽是勝利還是失敗。我五年前就認識他，但我從來沒見過他發脾氣，一次都沒有，他根本不是一個憤怒的人。」

1日下午4時，了解此案的人告訴媒體，委拉斯奎茲的一位親戚上周曾在聖馬丁的一個家庭日托所中被一名男子猥褻，由於受害人為未成年人並且是性虐待的受害者，所以媒體隱去了名字，以及與委拉斯奎茲的關係。

根據法庭記錄，施暴男子為43歲的Harry Eugene Goularte，他居住在其母親經營的日托所的家中。他因與14歲以下兒童發生淫穢和猥褻行為而被警方逮捕，但審判該案的法官不顧檢察官辦公室的反對，在上周五批准了對他的監督釋放。

三天后，委拉斯奎茲向載有Goularte和他繼父的汽車開槍，Goularte的繼父至少被擊中一次。

警方並沒有披露關於槍擊的更多信息，目前對於槍擊案仍在調查中。

39歲的委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽的重量級冠軍。（Instagram截圖）
39歲的委拉斯奎茲曾是兩屆終極格鬥錦標賽的重量級冠軍。（Instagram截圖）

聖荷西 槍擊 監獄

上一則

俄襲擊烏克蘭 童子賢：沒有言論的社會不得人心

延伸閱讀

Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護

Google社區福利金 聖荷西擬用於職訓、兒童照護
擴大徵才 聖荷西郵局3日辦招聘會

擴大徵才 聖荷西郵局3日辦招聘會
租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜
太極門聖荷西慶新春 主流民代祝賀

太極門聖荷西慶新春 主流民代祝賀
聖荷西警局聯手掃蕩 逮捕35名性犯罪通緝犯

聖荷西警局聯手掃蕩 逮捕35名性犯罪通緝犯

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血
「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸

「媽這太難了」俄兵臨死前與母親最後對話曝光 令人鼻酸
開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國

開戰Day6／俄軍攻擊哈爾科夫住宅區 烏外長籲全面孤立俄國