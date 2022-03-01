我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄羅斯以火箭攻擊基輔電視塔 5平民喪生

憂油價推升通膨 道指跌近600點

北加聖他克拉拉縣 將取消室內戴口罩要求

記者王子涵/聖他克拉拉縣報導
聖縣衛生局長柯迪（Dr. Sara Cody）宣佈，室內口罩令將在2日由強制要求更改為推薦。（記者王子涵/翻攝）
聖縣衛生局長柯迪（Dr. Sara Cody）宣佈，室內口罩令將在2日由強制要求更改為推薦。（記者王子涵/翻攝）

聖他克拉拉縣衛生局周二（1日）召開記者會，局長柯迪（Dr. Sara Cody）宣佈，室內口罩令將在次日由強制要求更改為推薦。

根據衛生局規定，解除室內口罩令需要達到至少三個要求，即縣疫苗接種率高於80%，住院率低且穩定，七天滾動確診數低於550例。柯迪介紹道：「聖縣目前已有超過一百萬的居民接種了疫苗，佔全縣人口的84.8%，其中70%符合要求的接種者也已接種加強針。住院率持續走低，最新七天滾動確診數約為350人，遠遠低於550的標準。」

上周是聖縣首次達到七天滾動確診數小於550例，而本周也成功實現了這一要求，至此達到了接觸室內強制口罩令的全部要求。

「病毒在社區內傳播的水平持續下降，這尤其是個好消息。」柯迪說：「我們仍處於全球疫情大流行當中，防範病毒傳播仍是重要的目標。所以對於我們每一個人來說，室內佩戴口罩仍是非常重要的。」

根據聖縣衛生局統計數據，自疫情大流行以來，聖縣共有30萬居民感染新冠病毒，2133人死亡。室內口罩令在降低病毒社區傳播、維持醫院系統正常運行以及開放學校等公共場所方面發揮了不可或缺的作用。

根據加州政府的規定，在K-12學校、公共交通、監獄、療養院和醫院等高風險地區仍需要強制佩戴口罩，未接種疫苗的人群仍然必須在室內佩戴口罩。

口罩 疫苗 疫情

上一則

北加僑委李漢文：美方代表團訪台 警告中國別趁亂攻台

延伸閱讀

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩

校園鬆綁 紐約區6大場所仍須戴口罩
拜登國情咨文前 白宮、國會 取消口罩令

拜登國情咨文前 白宮、國會 取消口罩令
加州取消室內口罩令 「強烈建議」但不強制

加州取消室內口罩令 「強烈建議」但不強制
未接種者 加州解除公共場所室內口罩令

未接種者 加州解除公共場所室內口罩令
伊州即日起取消室內口罩令 芝加哥公校不跟進

伊州即日起取消室內口罩令 芝加哥公校不跟進

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19

超人氣

更多 >
法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰
影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡

影／加州5死人倫悲劇：父槍殺3兒及監護人後 舉槍自盡
戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際

戰爭時帶什麼最保值？ 內行人揭帶這兩樣最實際
普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官

普亭從非洲雇400傭兵 傳下令暗殺烏克蘭總統與23高官
維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血

維德曼：川普、龐培歐、福斯新聞煽動普亭攻烏 手沾鮮血