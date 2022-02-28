張亞中：不該再消費二二八 有證據蔣介石絕非元凶

張亞中認為，228事件被民進黨刻意扭曲。（記者李榮／翻攝）

「北加州紀念七七抗戰暨慶祝台灣光復委員會」舉辦「二二八真相說明會」視訊講座，委員會主任委員鄭積森邀請孫文學校總校長張亞中擔任主講。張亞中表示，228事件在台灣不斷地被消費，很多人對228的全貌並不瞭解，但民進黨 利用歷史傷痛宣傳成「大屠殺」，利用扭曲的謊言進行政治操作。

當天講座的司儀是中華耆英聯合會長吳文一。主辦單位請國民黨 駐華府美京分部常委陳惠青，也向聽眾介紹張亞中博士的背景。鄭積森表示，張亞中學貫中西，知識淵博，著作與論述十分豐富，內容條理清晰，而且必定引據出處。

張亞中指出，228事件在台灣不斷地被消費，但很多人對228的全貌並不瞭解。228牽涉很廣，需要用很多的角度來解讀。張亞中說，自己把228事件的真相做了全面的考證與剖析，寫成「二二八事件 讀本」一書。今年他也在「中天朋友圈/風導」的節目上，把內容分成十五講來解說。

張亞中將228事件整理分成五個階段。第一階段：民國36年（1947）2月27日晚間開始，政府六位查緝私菸人員逮捕一人的案件，引發抗議爭端失控。第二階段：2月28日，此時本省人暴動，多位外省人於228受難被殺。第三階段：3月1日至3月8日，台灣處於動亂狀態，民兵接管政府機關，暴動已經形同民變、政變。第四階段：3月9日劉雨卿從中國大陸率領軍隊到台灣平亂，亂事到3月21日敉平結束。第五階段：3月22日到5月初，恢復安定。

「這件歷史傷痛，當時政府都隱諱不談。到蔣經國後期解嚴及李登輝時期才不再是禁忌。1995年通過二二八事件處理及賠償條例，政府檔案全部公開。史料公開後，本應亡者可安、生者可慰」，張亞中進一步表示，可惜事件一直被政治炒作，尤其在選舉時候，民進黨的手段是將之妖魔化，把228登上神壇。

他批評，228基金會執行長、曾砍死老師的楊振隆，在228通訊中就把228作為台灣族群獨立的起點，挑起族裔仇恨，刻意製造台灣族群的衝突對

立。

張亞中說，228事件被宣傳成是國民黨有「預謀」的「兇殘」「大屠殺」、是「官逼民反」。但是為了台灣社會的和諧，他早就不斷公開呼籲，要與民進黨對228事件做政治對話，把三件事說清楚。第一：228是不是大屠殺？第二：是不是官逼民反？第三：蔣介石是不是元凶？

他表示，研讀史料後，很多事情與民進黨所指控的不同。另外，國民政府陳儀在228事件發生後，立刻接受民眾領袖要求，同意官民一同成立「處理委員會」來共同處理。次日3月1日解除戒嚴，宣布發放給本省人死者家屬20萬元新台幣，傷者5萬元。無條件釋放全部暴徒不予追究，並嚴懲政府六位查緝私菸人員。但民眾卻沒有平息，以致後來演變擴大。

張亞中認為，國民政府的誠意和求全，就算以現在的民主標準來看，也顯得寬大過頭及軟弱。更與日本人鐵腕治台的方式，完全相反。但民進黨不看事實，卻造出很多荒誕謊言與抹黑的說法，而且在傳誦轉述多次後，公然紀錄下去。死亡人數也從數百人變成數萬人。各種謊言使台灣族群的衝突對立更為尖銳。再方面，日治50年，日本長期醜化及藐視中國，對本省人的心態有一定的影響，也影響台灣的社會和諧。