烏駐金山領事館：有人詢問 如何去烏參加抗俄戰鬥

烏克蘭駐舊金山領事館努力幫助潛在難民。（電視新聞截圖）

在烏克蘭 戰火紛飛之際，烏克蘭駐舊金山 領事館的工作仍在不間斷地進行，其中包括努力為潛在的難民及尋求前往前線的人提供幫助。

該領事館的網站目前處於關閉狀態，因為政府在幾周前為防止俄羅斯 黑客利用烏克蘭的外交網散布虛假信息，暫時關閉了網站。

但領事館的工作並沒有停止。「我們全面開放業務，甚至延長了工作時間，」烏克蘭駐舊金山總領事庫什內魯克（Dmytro Kushneruk）說，並表示，大多數烏克蘭人都使用臉書等社交媒體頁面。如果這些網頁被黑，他們在社交媒體平台的聯繫人會迅速做出反應。

他說，過去幾天裡，會議和電話紛至沓來，包括周五（2月25日）上午與法國等其他歐盟國家的總領事舉行的Zoom會議。烏克蘭政府正在要求盟國政府做三件事：將俄羅斯從SWIFT的國際銀行系統中逐出、發送更多軍事裝備，如防空系統，以及人道主義援助。

在舊金山的領事館，他們也接到電話，詢問私人公民可以向哪裡提供援助。當俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的戰鬥畫面開始出現在媒體時，他們也開始收到其他的電話。「人們想去烏克蘭提供實質上的幫助，我指的是通過參加戰鬥來幫助，」庫什內魯克說。「而這些人很少是烏克蘭人，而是美國人。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲任何有戰鬥經驗的人加入戰鬥，庫什納魯克說，他們每天都會接到大約10個電話，都是表示願意加入這場戰鬥的人。他說，他們對這些提議持開放態度，最大的挑戰是如何進入烏克蘭。