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美、加和歐盟將切斷俄央行與SWIFT的連結

烏駐金山領事館：有人詢問 如何去烏參加抗俄戰鬥

編譯組／舊金山26日電         
烏克蘭駐舊金山領事館努力幫助潛在難民。（電視新聞截圖）
烏克蘭駐舊金山領事館努力幫助潛在難民。（電視新聞截圖）

烏克蘭戰火紛飛之際，烏克蘭駐舊金山領事館的工作仍在不間斷地進行，其中包括努力為潛在的難民及尋求前往前線的人提供幫助。

該領事館的網站目前處於關閉狀態，因為政府在幾周前為防止俄羅斯黑客利用烏克蘭的外交網散布虛假信息，暫時關閉了網站。

但領事館的工作並沒有停止。「我們全面開放業務，甚至延長了工作時間，」烏克蘭駐舊金山總領事庫什內魯克（Dmytro Kushneruk）說，並表示，大多數烏克蘭人都使用臉書等社交媒體頁面。如果這些網頁被黑，他們在社交媒體平台的聯繫人會迅速做出反應。

他說，過去幾天裡，會議和電話紛至沓來，包括周五（2月25日）上午與法國等其他歐盟國家的總領事舉行的Zoom會議。烏克蘭政府正在要求盟國政府做三件事：將俄羅斯從SWIFT的國際銀行系統中逐出、發送更多軍事裝備，如防空系統，以及人道主義援助。

在舊金山的領事館，他們也接到電話，詢問私人公民可以向哪裡提供援助。當俄羅斯軍隊入侵烏克蘭的戰鬥畫面開始出現在媒體時，他們也開始收到其他的電話。「人們想去烏克蘭提供實質上的幫助，我指的是通過參加戰鬥來幫助，」庫什內魯克說。「而這些人很少是烏克蘭人，而是美國人。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）呼籲任何有戰鬥經驗的人加入戰鬥，庫什納魯克說，他們每天都會接到大約10個電話，都是表示願意加入這場戰鬥的人。他說，他們對這些提議持開放態度，最大的挑戰是如何進入烏克蘭。

烏克蘭駐舊金山領館表示，有美國人詢問如何赴烏參加抗俄戰鬥。（電視新聞截圖）
烏克蘭駐舊金山領館表示，有美國人詢問如何赴烏參加抗俄戰鬥。（電視新聞截圖）

烏克蘭 舊金山 俄羅斯

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